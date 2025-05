Con una licitación exitosa el Gobierno suma reservas para el BCRA

El Gobierno argentino colocó USD 1.000 millones mediante un bono en pesos para fondos internacionales.

La operación busca aumentar las reservas del Banco Central y cumplir con metas del FMI.

El bono tiene una tasa fija de 29,50% anual y recibió 146 ofertas por $1,94 billones.

Facilita refinanciamiento de deuda sin generar nueva deuda neta.

Diferente a bonos “peso linked”; los inversores usan dólares y reciben pesos.

Incluye opción de recompra en mayo de 2027.

El impacto en reservas dependerá de la obtención del REPO por USD 2.000 millones.

La emisión del BONTE incrementará la base monetaria.

Se adjudicaron $8,56 billones en deuda, con una demanda de $9,46 billones.

Se colocaron otros instrumentos como letras y bonos capitalizables con diferentes tasas de interés.



El Gobierno Nacional Coloca USD 1.000 Millones en un Bono en Pesos Dirigido a Inversores Exteriores

Este miércoles, el Gobierno nacional completó la colocación de USD 1.000 millones a través de un nuevo bono en pesos, adquirido con dólares, y destinado a fondos de inversión del exterior. La operación busca aumentar las reservas del Banco Central en un momento crítico, en medio de la necesidad de acumular divisas para cumplir con las metas establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Ministerio de Economía informó que se adjudicó la totalidad del bono, que tendrá una tasa fija del 29,50% anual. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comunicó que se recibieron 146 ofertas por un total de $1,94 billones (unos USD 1.694 millones). Según Quirno, esta colocación permitirá refinanciar deuda en moneda local sin generar nueva deuda neta, y extenderá el plazo promedio de los pasivos en pesos.

A diferencia de los bonos "dólar linked", el nuevo instrumento implicará el uso de dos monedas distintas: los inversores aportan dólares y recibirán pesos al vencimiento. Además, estos bonos estarán regidos bajo la legislación local, no bajo jurisdicción de Nueva York, comúnmente utilizada para emisiones en mercados internacionales.

El nuevo bono incluye una opción de recompra (put) que los tenedores podrán activar en mayo de 2027, lo que implica un rescate automático por parte del Tesoro si así lo solicitan. Los dólares recaudados podrán contabilizarse para cumplir con la meta de acumulación de reservas conforme a lo pactado con el FMI.

Un análisis de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que esta operación tendrá un impacto tanto en reservas como en el aspecto monetario. Aunque los primeros USD 1.500 millones colocados no cuentan para la meta con el FMI, si se logra un REPO por USD 2.000 millones, las reservas netas podrían incrementarse en hasta USD 1.000 millones. Esto requiere que el Banco Central acumule alrededor de USD 4.000 millones en tres semanas, según PPI.

Respecto al impacto monetario, PPI explicó que, dado que los vencimientos son en pesos, la suscripción del BONTE 2030 por USD 1.000 millones implicará una expansión de la base monetaria de aproximadamente $1,14 billones.

Lucas Buscaglia, economista de Balanz, afirmó que, dada la diferentes monedas implicadas en la emisión, el roll over alcanzado en la licitación debería contrastarse con la emisión de otros instrumentos en pesos. A pesar de que la colocación no alcanzará el 100%, no se esperan presiones sobre el tipo de cambio.

En términos generales, Finanzas adjudicó $8,56 billones en instrumentos de deuda, con una demanda total de $9,46 billones. Este resultado representa un nivel de refinanciamiento del 126,28% respecto a los vencimientos del día, y del 100,12% si se incluyen los pagos de cupones y amortizaciones realizados la semana anterior. Entre los instrumentos colocados se encuentran letras capitalizables (Lecap) y bonos capitalizables (Boncap) con tasas que oscilan entre el 2,35% y el 35,75% anual.