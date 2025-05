Santiago Oría, cineasta cercano a Milei, lanzó duras críticas contra el peronismo: “Hay que seguirles pateando en el piso”

“El kirchnerismo/peronismo están destruidos, están perdidos, no saben quiénes son, no saben para dónde van, no saben quién es el líder.”

El cineasta Santiago Oría, conocido por su cercanía con el presidente Javier Milei y por haber dirigido varios de sus documentales de campaña, protagonizó una nueva polémica en redes sociales tras lanzar fuertes críticas contra el peronismo y el kirchnerismo en una entrevista difundida por el canal libertario Laca.

“El kirchnerismo/peronismo están destruidos, están perdidos, no saben quiénes son, no saben para dónde van, no saben quién es el líder”, expresó Oría durante el reportaje, en el que además aseguró: “Están en un nivel de destrucción que yo creo que les va a costar años recomponerse”.

En sus declaraciones, el realizador no escatimó calificativos al describir el estado del movimiento peronista, al que consideró ideológica y anímicamente devastado: “Están muy destruidos desde el nivel ideológico, psicológico, motivacional”.

Críticas al contenido kirchnerista y al lenguaje político

Oría también apuntó contra los contenidos que circulan en redes sociales por parte de comunicadores afines al kirchnerismo. “Cuando ves los contenidos de los stream de ellos, están como lo más liberal que pueden ser en esta época”, observó, y remató: “Nadie habla más con el lenguaje inclusivo, nadie está termo del feminismo, nadie está full socialismo. Es la versión más liberal”.

Las expresiones más controvertidas llegaron cuando el cineasta abordó su visión sobre el comunismo: “El comunismo te arruina como persona. Te hace una persona resentida y asesina. Son enfermos mentales, es gente con un nivel de violencia adentro”.

Mensaje a los libertarios y el silencio del Gobierno

Oría, quien acompañó a Milei durante la campaña presidencial con una estética narrativa y audiovisual que contribuyó a consolidar su imagen, cerró su intervención con un mensaje dirigido a los simpatizantes libertarios: “Yo los veo realmente muy mal, así que hay que seguirles pateando en el piso todo lo que se pueda”, en alusión a la debilidad del espacio peronista y la necesidad de sus adversarios de capitalizarla.

Las declaraciones generaron amplia repercusión en redes sociales, tanto por el tono agresivo como por su proximidad con el círculo íntimo del presidente. Hasta el momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial desde Casa Rosada respecto a los dichos del cineasta, quien ha sido crítico habitual de periodistas y sectores opositores en su cuenta de la red social X.

Oría ha sido una de las figuras clave en la comunicación del espacio libertario, especialmente en la etapa electoral, donde su trabajo audiovisual ayudó a construir la narrativa de "la rebelión contra la casta". Su irrupción mediática, ahora con un discurso más confrontativo, abre interrogantes sobre el tipo de mensajes que emanan desde el entorno más cercano al presidente Milei.