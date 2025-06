El Gobierno acelera la implementación del nuevo régimen de Ganancias para captar dólares no declarados

El Gobierno lanzó el Impuesto a las Ganancias Simplificado para facilitar la declaración de ingresos sin exigir declaración de patrimonio.



La medida busca atraer dólares no declarados y se formalizó mediante la Resolución 5.704 de ARCA.



Aunque el Decreto 353 excluía rentas del exterior, la reglamentación no lo menciona, abriendo la puerta a freelancers y otros con ingresos externos.



Expertos advierten desprolijidades legales que requieren un decreto aclaratorio.



El éxito de la iniciativa depende de la confianza de los contribuyentes y de la claridad normativa.



En un nuevo intento por atraer dólares que aún permanecen "bajo el colchón", el Gobierno nacional lanzó oficialmente el Impuesto a las Ganancias Simplificado, una herramienta pensada para incentivar la declaración voluntaria de ingresos sin exigir la exteriorización del patrimonio. La medida quedó formalizada este sábado mediante la Resolución General 5.704 de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), y comenzará a regir de inmediato, abarcando todo el período fiscal vigente.

El titular de ARCA, Juan Pazo, confirmó que la inscripción ya está disponible y estará abierta hasta el día anterior al vencimiento del impuesto en junio de 2026. El instrumento fue diseñado inicialmente por el Ministerio de Economía con un enfoque claro: permitir a los contribuyentes sincerar ingresos —especialmente en dólares— sin tener que declarar activos o bienes.

Sin embargo, la implementación no estuvo exenta de polémicas. El Decreto 353, que dio origen a la iniciativa, excluía expresamente a quienes perciben rentas del exterior, como los trabajadores “freelancers” que venden servicios en el extranjero. Tras múltiples reclamos del sector contable y de contribuyentes digitales, la resolución publicada por ARCA parece haber modificado, al menos en la práctica, esa limitación.

“El texto reglamentario no menciona la exclusión de quienes obtienen ingresos desde el exterior, por lo que podría interpretarse que también están habilitados a adherirse al nuevo régimen”, explicó el tributarista Sebastián Domínguez. No obstante, advirtió sobre una “desprolijidad técnica” que podría generar controversias legales si no se corrige formalmente el decreto original.

Desde ARCA señalaron que la urgencia por cumplir con el calendario previsto obligó a avanzar con la resolución sin esperar la corrección normativa. Mientras tanto, se espera que el Ejecutivo publique en breve un decreto aclaratorio, que elimine definitivamente la contradicción entre el marco legal y su reglamentación operativa.

El régimen, además de ofrecer una vía más simple para pagar Ganancias, busca captar capitales no declarados y ampliar la base impositiva sin recurrir a métodos punitivos. En un contexto de fuerte demanda por divisas, la regularización voluntaria de ingresos —especialmente en dólares— representa una ventana fiscal estratégica para el Gobierno.

Con el sistema ya en marcha, el éxito de la medida dependerá de dos factores clave: la claridad normativa que se logre en los próximos días y la confianza de los contribuyentes en el nuevo esquema. Por ahora, la puerta está abierta, y la carrera por los dólares ocultos, oficialmente lanzada.