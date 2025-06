A Pullaro no le cierran las cuentas

Las transferencias automáticas a Santa Fe disminuyeron un 25% en mayo, superando el promedio nacional de 23%.

Las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones de la Nación a Santa Fe disminuyeron un 25% en mayo, superando el promedio nacional de 23%. Esta reducción fue anticipada por el gobernador Maximiliano Pullaro durante su discurso en la Legislatura el 1 de mayo, donde señaló que en sus primeros 15 meses de gestión había logrado ahorrar casi un billón de pesos. Sin embargo, advirtió sobre la caída de los ingresos por coparticipación federal, lo que obliga a revisar la planificación presupuestaria.

Dos informes coinciden en señalar la significativa reducción de los envíos del Tesoro nacional a las provincias. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en mayo de 2025, el Gobierno nacional envió a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un total de $5.567.000 millones, lo que representa una baja real del 23,3% respecto al mismo mes del año anterior.

En el caso de Santa Fe, se reportó una caída del 24,8%, un punto y medio por encima del promedio provincial. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó la caída en 25,6%, resaltando que los recursos nacionales representan cerca del 50% de los ingresos totales de la provincia.

En términos absolutos, Santa Fe recibió en mayo $474.498 millones, lo que implicó un aumento nominal del 8,5% respecto a 2024, pero una caída real del 24,8%. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las transferencias nacionales fueron un 2,7% positivas en términos reales, sin embargo, Santa Fe se situó por debajo del promedio nacional con un aumento del 1%.

La reducción en las transferencias se atribuye a la caída en la recaudación de impuestos coparticipables. En particular, el IVA bajó un 1% y el impuesto a las Ganancias sufrió un desplome del 39,8%, debido a que en mayo de 2024 la recaudación había alcanzado niveles récord tras la devaluación del peso en diciembre de 2023.

Ante esta situación, Pullaro solicitó la autorización del parlamento provincial para acceder a créditos internacionales por un total de U$S 1.150 millones, destinados a financiar el plan de obras del segundo semestre. Uno de los créditos, por U$S 150 millones, provendría del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y se destinaría a mejorar el acceso a puertos en el Gran Rosario.

Este martes, los gobernadores se reunirán en el Consejo Federal de Inversiones para abordar la caída de los envíos nacionales y las obras viales paralizadas, que afectan tanto la producción como el turismo en sus respectivas provincias.