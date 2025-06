Soy una fusilada que vive”: Cristina Kirchner desafía a la Corte y denuncia persecución

Cristina Kirchner encabezó un acto, donde vinculó su situación judicial con la historia de violencia política en Argentina.

Se definió como “una fusilada que vive”, al recordar el atentado que sufrió en 2022.

Cuestionó a la Corte Suprema ante una posible condena que podría inhabilitarla como candidata.

Criticó a los medios y a figuras vinculadas con causas de corrupción, afirmando que “estar presa sería un certificado de dignidad”.

Rechazó que la “grieta” sea reciente, y la enmarcó en conflictos históricos.

Llamó a la empatía frente a la crisis social y lanzó una crítica implícita al gobierno de Javier Milei.

Su figura vuelve al centro del escenario político, en un contexto de expectativa por el fallo judicial.

En un acto cargado de simbolismo y con fuertes mensajes políticos, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este lunes un encuentro en la sede nacional del Partido Justicialista (PJ), con motivo del Día de la Resistencia Peronista. En un discurso que mezcló memoria histórica con actualidad judicial, la exmandataria se refirió directamente a la posible condena que podría dictar en los próximos días la Corte Suprema en su contra por la Causa Vialidad.

Desde el escenario, Cristina planteó un paralelismo entre los fusilamientos de 1956 y su situación personal, recordando el intento de magnicidio sufrido en septiembre de 2022. “Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios estar viva”, expresó, aludiendo al fallido atentado de Fernando Sabag Montiel. En ese marco, criticó duramente el tratamiento mediático del hecho: “Clarín tituló ‘un brasilero gatilló en la cara’, mientras hoy habla de un sicario que intentó matar a Uribe. Esos son los mentores de todo esto. No soy conspiranoide, leo y tengo comprensión de texto”.

La titular del PJ no evitó referirse a la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que frustraría su candidatura del próximo 7 de septiembre. En tono desafiante, sentenció: “Estar presa es un certificado de dignidad”, al tiempo que denunció que los responsables de grandes escándalos de corrupción y endeudamiento —como el megacanje, el caso Correo Argentino o los parques eólicos— “siguen caminando por la calle”.

El acto también sirvió para trazar un puente entre el pasado y el presente. Cristina evocó los fusilamientos de militantes peronistas en 1956 como un capítulo fundacional de la violencia política en Argentina, rechazando la idea de que la llamada “grieta” comenzó con la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003. “Fusilaban gente. No es una grieta nueva ni una casualidad. Es una constante en la historia del país”, aseguró.

En un tramo más social de su discurso, la exmandataria apeló a la empatía frente al actual contexto de crisis. “Hay mucho conflicto en la sociedad. Estemos junto a la gente que tiene necesidades. Ayudar es lo mejor que sabemos hacer”, dijo, en crítica implícita al modelo de gobierno de Javier Milei, al que acusó de sostener “una crueldad impropia de la gente de bien”.

Mientras la Corte Suprema avanza en definir su postura sobre la apelación extraordinaria presentada por la defensa de Cristina Kirchner, la expresidenta vuelve a ubicarse en el centro del debate nacional. Ya sea en los tribunales o en el escenario político, su figura sigue marcando el pulso de la Argentina.