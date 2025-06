Cristina Kirchner deberá presentarse en Comodoro Py para quedar detenida en los próximos días

Cristina Kirchner debe presentarse en cinco días hábiles en Comodoro Py para ser detenida y comenzar a cumplir su condena de seis años por corrupción en la causa Vialidad.

El Tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad que designe en 24 horas una dependencia federal para alojarla, considerando su edad, condición de ex mandataria y el intento de atentado sufrido en 2022.

Mientras se resuelve su pedido de prisión domiciliaria, Cristina quedará alojada en esa dependencia federal.

Otros condenados también deberán presentarse, entre ellos Lázaro Báez, José López y ex funcionarios de Vialidad.

El tribunal informó a la Cámara Nacional Electoral para excluir a Cristina del padrón, inhabilitándola para votar o ser candidata.

El Tribunal Oral Federal N°2 ordenó este martes que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presente en un plazo de cinco días hábiles en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenida y comenzar a cumplir su condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad. La medida llega tras la confirmación unánime del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia, que también ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, el tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, que en un plazo de 24 horas asigne una dependencia de una fuerza federal adecuada para alojar a la ex mandataria mientras se resuelve su pedido de prisión domiciliaria. El requerimiento fue firmado por el juez Jorge Gorini, quien destacó la necesidad de atender “las características particulares” del caso, incluyendo la edad de la ex presidenta (72 años) y su condición de ex jefa de Estado. También se tuvo en cuenta el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022, actualmente bajo juicio oral.

Hasta que se defina si se le concede el arresto domiciliario solicitado por su abogado, Alberto Beraldi, Cristina Kirchner deberá permanecer alojada en la dependencia que determine Seguridad. Ese proceso judicial puede demorar varios días.

En la misma resolución, el TOF 2 dispuso también el inicio de cumplimiento de condenas para otros condenados en la causa Vialidad: el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y cinco ex funcionarios viales de Santa Cruz. Todos deberán presentarse en el mismo plazo para quedar detenidos, aunque el tribunal aclaró que el tiempo fue fijado con criterio “prudencial” dado que algunos residen en provincias del interior.

Como parte del cumplimiento efectivo de las penas, el tribunal también informó a la Cámara Nacional Electoral la situación de Cristina Kirchner, con el objetivo de excluirla del padrón electoral, un requisito necesario tanto para votar como para postularse a cargos públicos.

La causa Vialidad —una de las más emblemáticas del período kirchnerista— entra así en una nueva etapa judicial, con consecuencias de alto impacto político e institucional.