Cristina Kirchner confirmó que se presentará en Comodoro Py y volvió a cargar contra la Justicia: “No se trata de un privilegio, sino de seguridad personal”

Cristina Kirchner confirmó que se presentará el 18 de junio en Comodoro Py tras el fallo de la Corte que ratificó su condena.

Reiteró su pedido de prisión domiciliaria por razones de seguridad personal e institucional.

Alegó su edad (72), su condición de ex presidenta y el intento de magnicidio de 2022.

Criticó duramente al Poder Judicial y sugirió un trato diferencial hacia Mauricio Macri.

Su defensa advirtió que una cárcel común implicaría aislamiento y trato inhumano.

Se espera el dictamen de los fiscales Luciani y Mola; luego el tribunal decidirá.

El juez Gorini pidió licencia justo en la semana clave, pero intenta reprogramarla.

Cristina Fernández de Kirchner anunció que el próximo miércoles 18 de junio se presentará en los tribunales de Comodoro Py “para estar a derecho”, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad. La ex presidenta lo comunicó a través de una publicación en sus redes sociales, donde también renovó sus duras críticas contra el Poder Judicial y defendió su pedido de prisión domiciliaria por “razones estrictas de seguridad”.

En un escrito cargado de contenido político, la ex mandataria rechazó las acusaciones de eludir la justicia y apuntó con nombre y apellido: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante tres años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea”. Sin nombrarlo, la referencia fue clara para muchos sectores: Mauricio Macri.

Cristina afirmó que su solicitud de prisión domiciliaria no busca privilegios, sino responder a su situación personal, institucional y de seguridad. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó. Como argumento, citó su doble mandato presidencial, los riesgos asociados a haber ocupado la primera magistratura y, especialmente, el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.

“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, recordó, y volvió a criticar con dureza al Poder Judicial por no avanzar en el esclarecimiento de los autores intelectuales del atentado. “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”, denunció.

La defensa formal de la ex vicepresidenta presentó ante el Tribunal Oral Federal N°2 un pedido de prisión domiciliaria basado en aspectos legales y humanitarios. Según los abogados, el cumplimiento de una condena en una institución carcelaria requeriría condiciones de aislamiento y vigilancia que “resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales” vigentes. “Se le debería imponer un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente”, detallaron, lo cual, agregaron, podría constituir un trato cruel e inhumano.

El documento también insiste en que, más allá de su edad —72 años—, la figura de Cristina Fernández de Kirchner implica una serie de condiciones de custodia obligatorias por su paso por la Presidencia. “No puede compartir espacios con otros internos ni prescindir de una custodia permanente”, explicaron desde su equipo legal.

Mientras tanto, los tribunales de Comodoro Py viven horas intensas. Este viernes trascendió que uno de los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, había solicitado una licencia justo para la semana clave en que se definiría la situación de la ex mandataria. Si bien se aclaró que se trata de una licencia concedida con antelación por motivos personales, la noticia generó ruido político y judicial. Ahora, el magistrado intenta reprogramar su actividad.

En paralelo, se espera el dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes tienen plazo hasta el fin de semana para expedirse sobre el pedido de detención domiciliaria. Una vez que su opinión sea incorporada, el tribunal —integrado por Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— quedará en condiciones de resolver si Cristina Kirchner cumple su condena en su departamento del barrio Monserrat o en alguna de las dependencias alternativas sugeridas por el Ministerio de Seguridad.

La ex presidenta, en tanto, ya fijó su posición: el miércoles estará en Comodoro Py, a disposición del tribunal, pero bajo el convencimiento de que la prisión domiciliaria no es una concesión política, sino una garantía personal.