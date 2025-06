Vecinos de Cristina Kirchner denuncian caos y piden prisión efectiva tras condena en la causa Vialidad

La condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad generó un fuerte impacto en el barrio porteño de Constitución, donde vive la expresidenta.

Los vecinos denuncian disturbios constantes por la militancia que se congrega en apoyo a Kirchner, afectando su vida diaria.

Sonia Ester, vecina cercana, califica la situación como un “caos”, con ruidos, gritos y dificultades para transitar.

Los vecinos reclaman que Kirchner debería cumplir prisión efectiva en una cárcel común, sin privilegios de prisión domiciliaria.

Denuncian que la militancia genera desorden continuo, con cánticos, carteles y pintadas, perjudicando al barrio.

El conflicto refleja la fuerte polarización social que va más allá de la política y los tribunales, afectando a la comunidad local.

La condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad no solo sacudió la política argentina, sino que también generó un fuerte impacto en el barrio porteño de Constitución, donde reside la titular del PJ. Los vecinos, cansados de la militancia que se concentra en la zona para respaldar a la exmandataria, aseguran que son ellos los “presos” del conflicto, atrapados en un constante clima de disturbios y ruido.

Sonia Ester, una vecina que vive a apenas una cuadra del domicilio de Kirchner, relató su experiencia en diálogo con Radio Rivadavia: “Es vivir en un caos. No poder dormir por los cantos, los gritos, no poder salir a hacer mandados. La que tendría que estar presa es ella, y los que estamos presos somos nosotros, los vecinos”. La mujer se mostró indignada por la falta de respeto hacia quienes habitan la zona, cuestionando el respaldo que reciben los seguidores de la ex presidenta: “Nos hacen querer creer que los delincuentes somos nosotros, cuando la que es ladrona es Cristina”.

El constante movimiento de militantes, los bombos, pasacalles y cánticos en defensa de la exmandataria han transformado la calle San José 1111 en un punto de conflicto permanente. “No nos dejan vivir en paz. Ella debería estar en una cárcel común, no con prisión domiciliaria, ni menos en ese lugar”, afirmó Ester, subrayando que no debería tener privilegios pese a las pruebas en su contra.

La vecina pidió una prisión efectiva para Kirchner, advirtiendo que la continuidad de la militancia en el barrio solo empeora la situación: “Si va presa ahí, vamos a tener todo el tiempo a militantes gritando, pintando paredes, colgando carteles y banderas. El barrio es un desastre”. Con un tono de fuerte reclamo, concluyó: “La justicia tiene que hacer más. Si tiene que estar presa, que lo esté como cualquier delincuente. Perdió todo derecho”.

Mientras la figura de Cristina Kirchner sigue polarizando a la sociedad, el testimonio de los vecinos pone en evidencia el impacto local y cotidiano de un conflicto político que va mucho más allá de los tribunales.