Jaldo convoca a los gobernadores: "Solo, el Presidente no va a poder"

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, convocará a una cumbre con 23 gobernadores en Buenos Aires para tratar la grave crisis fiscal provincial.

Las provincias sufren por la caída de la coparticipación, baja del consumo y parálisis económica.

Jaldo advierte sobre cierres de empresas, despidos y deterioro acelerado, y reclama una reacción urgente del Gobierno nacional.

Aunque abierto al diálogo, Jaldo enfatiza que defenderá firmemente los intereses provinciales ante la Nación.

La reunión busca coordinar un mensaje político frente a un ajuste centralista, abordando recortes en obra pública y transferencias.

Jaldo subraya que el crecimiento nacional debe incluir a las provincias y advierte que el Presidente no podrá gobernar sin ellas.

La cumbre representa un intento de unidad provincial para enfrentar la crisis y presionar al Gobierno central.

En un movimiento que busca reconfigurar el tablero político y encender las alarmas en la Casa Rosada, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que el próximo lunes encabezará una cumbre de gobernadores en la Ciudad de Buenos Aires. El eje del encuentro será la crítica situación fiscal de las provincias, golpeadas por la caída de la coparticipación, el desplome del consumo interno y la parálisis en la actividad económica.

"Vamos a llevar casos concretos de sectores que están cerrando, que adelantan vacaciones o despiden trabajadores", anticipó Jaldo antes de emprender su viaje a la capital. Con tono firme, advirtió que la situación "se está deteriorando a un ritmo acelerado" y que el Gobierno nacional "debe reaccionar en tiempo y forma" para evitar una crisis social de mayores dimensiones.

Aunque se mostró dispuesto a dialogar con la administración de Javier Milei, el mandatario tucumano dejó clara su postura: “Puedo ser dialoguista, pero cuando nos tocan lo que es de los tucumanos, el diálogo se pone más firme”. La frase dejó entrever la tensión latente entre los gobiernos provinciales y la Nación, en medio de un esquema fiscal cada vez más restrictivo para el interior del país.

La cumbre contará con la presencia de otros 23 gobernadores y buscará no solo visibilizar la emergencia económica que enfrentan los distritos, sino también articular una respuesta política coordinada ante lo que consideran un ajuste centralizado desde Balcarce 50. Entre los puntos que se discutirán están el recorte de la obra pública, la disminución de transferencias automáticas y la falta de diálogo institucional con los funcionarios nacionales.

Jaldo lanzó, además, una frase que resonó con fuerza en la previa del encuentro: “La Nación tiene que crecer con las provincias adentro, no a costa de ellas. Que no se equivoque: el Presidente no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Solo no va a poder”.

La convocatoria del tucumano apunta a marcar agenda, reforzar la presión federal y advertir que, frente a un modelo que consideran excluyente, las provincias están dispuestas a hacer valer su peso político. El lunes será la primera gran foto de unidad en medio de una crisis que no da tregua.