Deuda de Anses con Santa Fe: Pullaro dijo que serán "flexibles con el modo de pago"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, admitió este jueves que podría aceptar obra pública y hasta bienes del Estado de la Nación, como parte de pago de la deuda que Anses mantiene con la provincia. A 24 horas de participar de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir con el organismo previsional nacional el monto que se le debe cancelar a Santa Fe, el mandatario concedió que si se demuestra voluntad de pago, la provincia podría aceptar distintas variables, excepto "papeles".

"Uno quiere siempre que nos den la plata; papeles no – aclaró Pullaro consultado por la prensa-. Pero entendemos el momento que vive la Argentina y no vamos nunca a empujar para que la Nación rompa el equilibrio fiscal porque eso genera problemas para todos. No cederemos ni un solo centavo, pero si nos dan bonos para capitalizarnos y hacer obras, o bienes que tiene el Estado nacional y que a la provincia o a las ciudades le pueden venir bien, estoy dispuesto a discutirlo. Y lo voy a discutir con la Legislatura también... Pero no cederemos ni un solo centavo. Vamos a ser flexibles en el modo de pago, si hay voluntad de pago", planteó.

Retenciones

Respecto de la indefinición del gobierno central respecto de una prórroga en la baja de las retenciones – el plazo de la disposición vigente vence el próximo 30 de junio-, Pullaro advirtió que sería "un error" no extender la medida. "Sería un error; implicaría no mirar al interior productivo. Todo lo que genera el campo queda en las ciudades de este interior. Los gringos no se llevan la plata al exterior ni la invierten en criptomoneda; invierten todo lo que ganan en tecnología para poder producir más. Invierten en ladrillos en las ciudades… Por lo tanto, estoy convencido de que si esta política no cambia, la Nación se equivocará y cometerá un error grave".

"Necesitamos que se eliminen las retenciones pero, además, que tengamos una políticas donde cuidamos a la industria. La apertura de nuestro país tiene que ser inteligente y oportuna; es un error del gobierno nacional", sentenció.

Obras

Por último, el mandatario aludió a la inversión que está realizando la provincia en materia de obra pública. "El año pasado la provincia invirtió 500 millones de dólares en obra pública con presupuesto propio. Este año invertiremos también con recursos propios que surgen de achiques y de ser más eficientes con el mano de los fondos, otros 1.500 millones de dólares. La semana pasada, tuvimos la ley que nos permite un endeudamiento que también lo vamos a destinar a obra pública. Y si cobramos la deuda de 800 mil o 1 billón 200 mil millones de pesos que le reclamamos a Anses, lo vamos a poner en obra pública", aseveró.

El mandatario resaltó que "tenemos un retraso en la provincia en materia de infraestructura de 8 mil millones de dólares y pretendemos en cuatro años cubrir unos 5 mil millones de ese total para acercarnos a ese desafío de los 8 mil. Con ese monto, vamos a tener mejores rutas, mejor sistema energético,agilizaremos la logística y seremos más eficientes en la provincia para poder generar más trabajo y crecimiento", concluyó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.