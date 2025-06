Kicillof respondió a los insultos de Milei: “El que grita e insulta es porque no tiene razón”

Cruce entre Milei y Kicillof: El presidente lanzó fuertes insultos a Kicillof en el inicio de su campaña en La Plata; lo llamó “pichón de Stalin” y “zar de la miseria”.

Respuesta de Kicillof: Sin nombrarlo, el gobernador retrucó que “el que grita e insulta es porque no tiene razón” y cuestionó el estilo agresivo de Milei.

Gestión como respuesta: Kicillof contestó desde actividades oficiales en San Cayetano y Mar del Plata, destacando su gestión y apuntando contra el “modelo insensible” del Gobierno nacional.

Reclamos por fondos: Volvió a exigir que la Nación cumpla con el envío de recursos a las provincias.

Inicio de campaña caliente: Buenos Aires se perfila como escenario clave de una campaña marcada por la confrontación.

La tensión política entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires volvió a escalar esta semana, luego del encendido discurso de Javier Milei en su debut de campaña en territorio bonaerense y la posterior respuesta del gobernador Axel Kicillof. La disputa confirma que el mayor distrito electoral del país será uno de los principales escenarios de confrontación de cara a los próximos comicios.

Durante un acto multitudinario en La Plata, el presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra Kicillof, a quien calificó de “pichón de Stalin” y “el último zar de la miseria”. Además, instó a sus seguidores a “dar una batalla cruenta contra el kirchnerismo”, en un claro gesto de polarización política desde el inicio de su campaña presidencial.

La respuesta del mandatario bonaerense no se hizo esperar. Sin mencionar directamente al jefe de Estado, Kicillof aprovechó una serie de actividades oficiales en el interior de la provincia para devolverle los dardos. “El que grita e insulta es porque no tiene razón”, sostuvo desde San Cayetano, marcando distancia del tono confrontativo del presidente. “Acá no necesitamos maltratar a nadie para expresar lo que pensamos”, añadió.

Lejos de centrarse en el enfrentamiento verbal, el gobernador desplegó una agenda con fuerte impronta de gestión: entregó equipamiento en municipios, encabezó actos con intendentes y se mostró en el encuentro del programa Puentes junto a universidades. Desde Mar del Plata, elevó el tono crítico: “No sé si lo de Milei es marketing o inmadurez, pero está claro que el objetivo es que estemos hablando de sus insultos y no de los problemas reales”.

Kicillof también redobló su reclamo por los recursos que la Nación le adeuda a las provincias y, en clave electoral, afirmó: “Vamos a seguir trabajando incansablemente para construir una alternativa a este modelo tan insensible”.

El cruce marca el inicio de una campaña tensa, con la provincia de Buenos Aires como epicentro de una batalla discursiva que promete escalar. Mientras Milei apuesta a la confrontación directa, Kicillof busca diferenciarse con un perfil de gestión, pero sin dejar pasar los ataques. El ring bonaerense ya está montado.