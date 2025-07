Scaglia: "Debemos darle a la provincia una Constitución con amplios consensos"

A cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Maximiliano Pullaro a Estados Unidos, Gisela Scaglia encabezó el lunes la reunión semanal de gabinete y este miércoles encabezará en Rafaela los actos oficiales por el Día de la Independencia. Pero además participa de reuniones con futuros bloques de convencionales para definir las reglas de juego de la próxima convención y sobre este tema habló con El Litoral. Scaglia no es convencional pero es la presidenta del PRO cuyos dirigentes integran la coalición Unidos.

- Cómo se está dando la negociación previa a la reunión de la Convención Constituyente?

- Dialogando mucho con todos los sectores políticos que se presentaron a elecciones y que tienen bancas en la convencional constituyente, con mucho trabajo también hacia dentro de Unidos, para alcanzar consensos en los temas. Cuando se tiene una coalición de gobierno tan amplia también tiene diferencias y estamos en la búsqueda de coincidencias en relación a cómo va a ser la mirada de Unidos dentro de la convención.

- Además hay trabajo para la organización.

- Si ustedes van a la Cámara de Diputados, se van a encontrar con que se está acomodando todo el recinto para tomar el juramento y recibir a los 69 convencionales constituyentes el lunes. Hay que terminar de resolver con qué reglamento, qué forma va a tener ese reglamento y eso abre el debate y el diálogo con todos los sectores políticos, porque ahí está el plan de labor parlamentaria, están los tiempos para la presentación de un proyecto, los mecanismos, las autoridades que va a tener la Convención Constituyente.

No hay referencias o no hay antecedentes para agarrarse. Hay que crear ese instrumento y esperamos que la podamos construir, yo diría con los 69.

- Estamos ante un momento histórico y en dos meses el gobierno provincial debe seguir trabajando y habrá una asamblea constituyente en paralelo.

- El gobierno va a seguir muy activo, trabajando fuerte, pero que a su vez la convención va a discutir temas profundos de la sociedad y de los cambios que requiere la Constitución. Son dos momentos o dos acciones totalmente diferenciadas donde algunas personas que ocupan el lugar en el Ejecutivo va a ser convencionales los que les requiera doble atención. algo así 48 por 7. El desafío que vamos a transitar en momentos de la reforma es muy importante. Desde Unidos el planteo es que estamos una sociedad que nos ha dicho algo en las urnas, que ha marcado el ausentismo, y en una sociedad tan crispada por lo que se dice o por lo que se comunica, o cómo se comunican algunas posiciones políticas, creo que lo mejor que podemos entregar es una Constitución de amplios consensos.



Para alcanzar esos amplios consensos lo que hay que buscar es un diálogo que nos permita entender que lo que estamos votando es con la mirada de todas las fuerzas políticas del momento.

- La reforma en Santa Fe se da en un momento de fuertes choques en la política nacional, con violencia en las palabras

- El desafío de Santa Fe, que es diferente hasta ahora, es un tránsito de dos meses, no digo en paz, con diferencias sí, con críticas, pero sin violencia, sin escándalo, mostrando en el recinto lo contrapuesto de lo que pasa en la Cámara de Diputados de la Nación. La foto de la semana pasada es lo que no debe pasar en Santa Fe. Es el desafío que tenemos los santafesinos, pero también es el hecho de que cada santafesino sienta que a quien votó lo pudo representar y pudo en esta reforma de la Constitución plasmar sus ideas.

Sabemos que habrá artículos que no van a salir con 69 votos. Lo más triste sería no encontrar esos plenos consensos en tantos artículos que requieren ese consenso. Hay artículos que nos tienen que convocar a todos a pensar en serio por la provincia: incorporación de nuevos derechos, derechos ya garantizados en la Constitución del 94; en el debate sobre la reforma política; más allá de algunas cuestiones que pueden entrar en una cláusula transitoria, hay acuerdos que tienen que ser ut supra. ¿Quién se va a negar a quitar los fueros?". Eso tienen que salir con 69. No puede haber un sector que diga que quiere seguir conservando fueros o seguir conservando privilegios. Son las cosas que la gente va a mirar aún en esta apatía.



- ¿Unidos todavía tiene diferencias en el articulado?

- Unidos tiene acuerdos macro y tenemos acuerdo, en casi todos los puntos. Desde el PRO tenemos algunas posiciones que entendemos que tienen que ser de cuidar en extremo lo que es la eficiencia del Estado, la sustentabilidad y la sostenibilidad económica y, sobre todo, con la proyección económica de un estado que no es para quien gobierna, sino que es para todos los santafesinos. Esa Constitución tiene que tener, un montón de cláusulas de más control, de mucho control y que permita al ciudadano entender que no importa quién gobierne, sino que va siempre a buscar un déficit cero, que una empresa pública no se puede comer al Estado, no digo privatizar, pero ojo con la eficiencia económica y la sustentabilidad económica de lo que uno sostiene.

En la discusión que viene se puede tener un planteo sobre algunos temas fundamentales pero que después los tiene que acompañar una ley, se tiene que ser mucho más como abierto a entender que el momento y el mundo que nos espera por delante va a ser muy cambiante.

Cada artículo que se ponga en la Constitución tiene que ser muy pensado, prolijo y redactado, tiene que pensar que puede ser una declaración de principios, pero que lo va a acompañar una ley. No dejo de pensar que esta reforma se está dando en un momento donde la política está cambiando, donde ninguno tiene la bola mágica para saber adónde nos va a llevar el tiempo político, donde la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías nos cambian conductas de vida. Está cambiando el mundo del trabajo por estas tecnologías, entonces ajustarnos a determinadas cosas en una Constitución. Por eso el PRO alerta de que pueden ser un problema para el mundo del futuro que estoy segura que no va a ser como hoy lo conocemos.

- Se le atribuye al PRO no querer votar la inmovilidad del sistema previsional

- Toda provincia tiene que tener un régimen jubilatorio que sea de reparto, solidario. La solidaridad tiene que ser un principio, pero no por eso tiene que dejar atado de pies y manos a cualquier gobierno en que sea algo inamovible.

La Argentina necesita una reforma del régimen previsional. No es un tema solo de Santa Fe. Santa Fe llevó adelante una reforma previsional, pero la Argentina también lo necesita. Es terrible que un jubilado cobre de mínima $ 300 000. Para poder arreglar eso, hay que hacer una reforma del sistema nacional. No se sale con ponerle más plata, se sale con una reforma del régimen. Hoy se castiga al que necesita de la jubilación y me parece que es lo que no tiene que pasar.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.