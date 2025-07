Pablo Blanco se planta ante Milei: “Voté por justicia, no contra el equilibrio fiscal”

El senador Pablo Blanco defendió su voto a favor del aumento del bono jubilatorio y la emergencia en discapacidad.

Rechazó que las medidas afecten el equilibrio fiscal y afirmó que el financiamiento existe.

Criticó duramente a Milei por su retórica violenta y a Bullrich por cuestionar la legalidad de la sesión.

Afirmó que el Congreso debe actuar como contrapeso del Ejecutivo y que el ajuste no debe recaer en los más vulnerables.

Señaló que vetar las leyes es admitir su validez legal.

En medio del creciente conflicto institucional entre el Congreso y el gobierno de Javier Milei, el senador radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) salió al cruce del relato oficialista. En declaraciones a radio Rivadavia, defendió su voto a favor de los proyectos aprobados en el Senado —aumento del bono jubilatorio, emergencia en discapacidad— y denunció las amenazas de veto como un intento del Ejecutivo de imponer su voluntad por encima del Congreso.

“No voté contra el equilibrio fiscal, voté por hacer justicia con quienes más lo necesitan”, sentenció el fueguino, marcando un fuerte contraste con el discurso de ajuste que promueve el Presidente.

“El financiamiento está”

Blanco rechazó el argumento económico del Gobierno, que asegura no tener fondos para cumplir con las medidas votadas por el Senado. Según el senador, los mismos mecanismos que usa el Ejecutivo para actualizar haberes por decreto pueden aplicarse para implementar el aumento votado por el Congreso. “Reasignan partidas todos los meses sin explicar de dónde salen. También pueden usarlas para recomponer ingresos”, explicó.

Además, remarcó que las iniciativas aprobadas no implican un “desequilibrio fiscal”, como planteó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Y defendió el rol del Congreso como órgano facultado para definir el destino de los recursos públicos.

Dardos al estilo Milei

Pero el fuego cruzado no fue solo económico. Blanco criticó con dureza la actitud del Presidente y su entorno. “Un presidente no puede retuitear mensajes que llaman a bombardear el Congreso o matar legisladores. Eso es un atentado simbólico contra la democracia”, dijo, y pidió la intervención del Poder Judicial.

También respondió con ironía a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien calificó la sesión del Senado como “inconstitucional”: “Le recomendaría que se tome cinco minutos para leer el reglamento. Se va a sorprender”, lanzó.

“No se puede gobernar a los gritos”

Blanco cuestionó el tono agresivo del oficialismo hacia el Congreso: “Puede no gustarle lo que se vota, pero no se puede llamar ‘ratas’ o ‘basura’ a los legisladores. A mí me enseñaron que la forma también importa”.

Y remarcó que, al amenazar con vetar las leyes, el propio Presidente está reconociendo la validez de la sesión. “No hay discusión posible sobre la legalidad. Si decide vetarlas, está aceptando que fueron válidamente sancionadas”, afirmó.

Un freno ético al ajuste

Aunque votó en contra de la moratoria previsional, Blanco apoyó el resto de los proyectos por considerar que imponen un límite necesario al ajuste: “Esto no es demagogia, es dignidad. Los jubilados y las personas con discapacidad no pueden ser los que paguen el costo del ajuste”.

El Congreso como contrapeso

Para Blanco, el Congreso no está para convalidar todo lo que diga el Poder Ejecutivo: “Estamos para debatir, corregir y poner límites. Esa es la democracia que juramos defender”.

Con esta postura, el senador radical se suma al grupo de legisladores que buscan ponerle freno al avance del oficialismo, rechazan el discurso de la “casta” y defienden un equilibrio institucional. En un escenario cada vez más polarizado, la tensión entre la Casa Rosada y el Parlamento no hace más que escalar.