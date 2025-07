Santilli respalda la alianza PRO-LLA en Buenos Aires: "Es una oportunidad para consolidar el rumbo nacional"

Diego Santilli (PRO) respaldó la alianza electoral con La Libertad Avanza para las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires.

En declaraciones radiales este lunes, el diputado nacional del PRO, Diego Santilli, respaldó con énfasis la reciente alianza electoral entre su partido y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Definió el acuerdo como “una oportunidad para consolidar el rumbo iniciado a nivel nacional” y cargó duramente contra la gestión del gobernador Axel Kicillof.

“La provincia no mejoró nada. No hay problemas que comiencen a resolverse”, aseguró Santilli en diálogo con Radio Mitre, donde también acusó al mandatario bonaerense de dejar una deuda de 16 mil millones de dólares y de “haber destruido” las condiciones de gobernabilidad. “Está claro que no puede seguir”, remarcó.

Si bien evitó adelantar nombres sobre quiénes encabezarán las listas, el legislador confirmó que el frente libertario-amarillo tendrá representación en cada una de las secciones electorales. “No es momento de nombres. Vamos a poner lo mejor que tenemos para ganar y seguir el rumbo que estamos construyendo”, sostuvo.

Prioridades compartidas

Santilli subrayó que la alianza entre el PRO y LLA se apoya en una agenda común más que en ambiciones personales. “No puede haber intereses personales para lo que viene”, afirmó. En ese sentido, planteó que el primer paso del Gobierno nacional fue ordenar “la calle y las variables de la economía” y que ahora es el turno de avanzar hacia un “crecimiento sostenido” en todo el país, con foco especial en la provincia de Buenos Aires.

Con un discurso centrado en la necesidad de mostrar unidad ante el electorado opositor al kirchnerismo, el diputado insistió en que lo que la ciudadanía espera son resultados. “La gente está esperando que dejemos de lado las peleas y empecemos a resolver sus problemas”, concluyó.

La contienda bonaerense aparece así como un escenario clave para medir la fuerza de la coalición oficialista ampliada y su capacidad de traducir el respaldo nacional de Javier Milei en votos concretos en el distrito más grande del país.