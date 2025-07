Un exsocio de Javier Milei anticipó que Luis Caputo tiene "los días contados" como ministro de Economía

El economista liberal y exsocio del presidente Javier Milei, Diego Giacomini, cuestionó algunos aspectos del rumbo que está tomando el Gobierno y consideró que el ministro de Economía, Luis Caputo, dejará su cargo en poco tiempo ante el delicado escenario que atraviesa el país. " Tiene los días contados, se va a tener que ir", anticipó.

"Milei decía en las redes ‘el dólar va a ir a $1.000, cuando esté en $1.000 vamos a comprar reservas y de hecho podría ir a $600’. ¿Qué paso? Firmaron el acuerdo y el dólar ni siquiera viajó a la banda inferior", advirtió el exsocio del Presidente.

"La realidad es totalmente diferente a lo que pregona el Gobierno por eso es tan intenso en la venta del relato", sostuvo durante una entrevista con en C5N.

Diego Giacomini comparó los acuerdos de Javier Milei y Mauricio Macri con el FMI

En comparación a lo que sucedió durante la administración de Macri y señaló que el acuerdo el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene menos "credibilidad y reputación" que el que cerró el titular del PRO durante su gestión.

Giacomini sostuvo que el esquema cambiario es "idéntico técnicamente" a la relación que tenía con el FMI. En ese sentido, explicó: "Macri firma el acuerdo e inmediatamente el dólar va a la banda inferior, coquetea durante casi 7 meses en los cuales Caputo compraba reservas y después se le desmadra la situación y termina fracasando en el mes 13-14", recordó.

De esta manera, anticipó que el Gobierno tendrá que tomar un cambio de rumbo que lo "impondrá la realidad". "Los políticos no se anticipan nunca a nada, cuando hay cambios es a los cachetazos y a las trompadas porque no queda otra. El cambio se lo va a imponer la realidad. Cambiar el esquema cambiario, el Toto Caputo no lo va a poder hacer. Caputo no tiene mucho más larga vida. Vino a hacer un negocio y el negocio se terminó, no hay más negocio financiero", disparó.

"Se acabó el carry trade, se acabó hacer tasa en pesos o en dólares. Tiene los días contados, se va a tener que ir. Pero aparte, es normal. ¿Dónde vieron un ministro de Economía que esté todo el mandato de un presidente?", continuó.

Fuente: Ámbito