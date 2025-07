Tensión en la cúpula libertaria: Julio Cobos aconseja diálogo entre Milei y Villarruel para evitar una crisis mayor

La tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel lleva más de un año y se agrava con la reciente sesión en el Senado habilitada por Villarruel que benefició a la oposición.

Funcionarios cercanos a Milei criticaron a Villarruel por actuar sin consenso.

Julio Cobos intervino, aconsejando diálogo y reconciliación entre ambos para evitar que la crisis política empeore.

Los primeros conflictos surgieron por decisiones de Milei (designación de Bullrich y Petri) sin consultar a Villarruel.

La nominación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema fue otro foco de discordia.

Cobos advierte que la disputa interna perjudica al gobierno y urge a una reunión para evitar una escalada.

La tensión entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, no cesa y amenaza con profundizar la crisis política dentro del oficialismo. A más de un año de un vínculo roto, la reciente decisión de Villarruel de habilitar una sesión en el Senado que permitió la aprobación de proyectos impulsados por la oposición volvió a encender las alarmas en el entorno presidencial.

Funcionarios cercanos a Milei cuestionaron con dureza a la titular de la Cámara Alta, a quien acusan de haber actuado por cuenta propia. En medio del clima caldeado, quien decidió intervenir fue el exvicepresidente Julio Cobos, que protagonizó uno de los episodios más recordados en materia de tensiones institucionales cuando en 2008 votó en contra de la resolución 125 impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner.

Cobos, en declaraciones televisivas, aconsejó a los protagonistas del conflicto bajar el tono y abrir canales de diálogo. “No estoy de acuerdo con ninguna descalificación, ningún maltrato, sean cuales fueran las razones”, afirmó. Y agregó: “No ha habido un hecho puntual que explique la ruptura, sino una acumulación de hechos, algunos quizás desconocidos”.

El dirigente radical sugirió un gesto de reconciliación: “La vicepresidenta tendría que llamarlo o escribirle, como yo hice con Cristina en su momento. Pedir una reunión”. Y extendió el consejo a Milei: “Si quiere tener un gesto, que ya mismo la llame. Calculo que ella no se va a negar. Esto, si no, va a seguir escalando y no beneficia al Gobierno”.

Cobos recordó además que los primeros roces comenzaron tras la decisión del Presidente de designar a Patricia Bullrich en Seguridad y a Luis Petri en Defensa, sin consultar a Villarruel, pese a que durante la campaña la había señalado como su referente en esas áreas. “Ese fue el primer indicio de una relación no del todo sólida”, opinó.

La controversia por la nominación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema también habría sido otro punto de fricción, ya que la vicepresidenta no apoyaba la decisión, aunque Milei la relativizó públicamente. Desde entonces, la distancia entre ambos se mantuvo firme y visible.

Con el oficialismo enfrentando desafíos legislativos y sociales crecientes, el llamado de atención de Cobos resuena como un intento de evitar que la disputa interna escale hasta volverse irreversible.