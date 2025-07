Compromiso de sectores de la oposición en trabajar por un acuerdo constitucional

El plenario de la Convención Reformadora del último miércoles, además de votar por unanimidad una serie de resoluciones, dejó abierto el camino para buscar entendimientos para el dictado de la nueva Constitución en la primera quincena de septiembre. El próximo plenario podría ser semana próxima a la espera del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos ante la impugnación de Amalia Granata (Somos Vida y Libertad) al diploma de Alejandra Oliveras (Fe) afirmando no tener residencia en la provincia.

Luego, los plenarios volverían a fines de agosto para votar las primeras reformas, en el medio se esperan debates en las ya conformadas comisiones de trabajo a partir del lunes. Peticiones es la primera en reunirse el lunes presidida por Beatriz Brouwer (La Libertad Avanza).

El final del último plenario, en medio de homenajes y cruces entre La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad por cuestiones ajenas a la Convención, dejó algunas puntas políticas de lo que viene, especialmente desde el oficialismo nacional y desde Activemos, la alianza que tejió el senador nacional Lewandowski con distintos sectores, entre ellos el ex legislador nacional y provincial Rubén Giustiniani.

Marcos Peyrano es uno de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza. Abogado, rosarino, aclaró que el sector viene a realizar "una oposición seria, fundada" y anticipó que "no vamos a acompañar a todo lo que consideremos inapropiado, ilegítimo o privilegios para el partido del Estado".

Antes, había marcado que La Libertad Avanza no va a acompañar lo que implique cuestiones ya cocinadas y que quieran hacer aparecer como de consenso. Sin mencionarlo, el convencional se refirió a posibles entendimientos entre Unidos y sectores de Más para Santa Fe. Es que todas las votaciones unánimes de aspectos centrales para poner en funcionamiento la Convención Reformadora nacieron de entendimientos tejidos por el oficialismo con el justicialismo al que se fueron sumando Activemos, Fe y luego La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad. Amalia Granata con su bloque sólo se diferenció en no votar a Felipe Michlig como presidente del cuerpo.



"El piso es el texto de 1962, surgido del constitucionalismo social que luego fue aplicado en otros países" destacó Giustiniani. "Soy optimista, vamos a propender a un debate abierto, de cara a la sociedad" acotó admitiendo que la mayoría de la población no está interesada en el tema y tal vez no comparta que estamos en un momento histórico. "La Constitución es el reaseguro de los que menos tienen" señaló tras realizar un homenaje a Guillermo Estévez Boero y Alfredo Bravo, ambos socialistas convencionales en 1994 en la reforma nacional.

Giustiniani no dejó de marcarle al presidente Michlig que bajo su responsabilidad está que se haga un debate con respeto a todas las opiniones a la hora de expresarse.

El liberal Peyrano, además del compromiso de trabajo, le marcó diferencias y cuestionó actitudes de Unidos en el inicio de la Convención como permitirle al gobernador Maximiliano Pullaro un juramento diferente al resto así como haber resuelto un logo para la Convención e incluso le cuestionó el uso de pin por parte de algunos de sus pares oficialistas. "Esos pin fueron regalos de un artesano de Reconquista, no un gasto de la provincia" aclaró Granata para sorpresa del recinto.

Los homenajes en el pleno de la Convención Reformadora los había iniciado el bloque Más para Santa Fe recordando a Edmundo Barrera, ex legislador provincial, apoderado del PJ pero además uno de los hombres de consulta de esa fuerza política en temas constitucionales y de leyes sobre política y cuyo aporte hubiese servido a esa bancada en esta etapa de la vida institucional de la provincia.

En el primer día de apertura de la Mesa de Entradas de la Convención Reformadora solo particulares ingresaron proyectos o notas, mientras los diferentes bloques preparan la estrategia. En Unidos se esperan definiciones para este viernes sobre los proyectos a presentar que serían por medio de los partidos políticos que integran la coalición, con o sin representanción en la Asamblea.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.