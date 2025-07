Karina mandó a sus constituyentes romper con Pullaro y agrava la pelea con los gobernadores

Karina Milei parece empecinada en detonar el vínculo con los gobernadores aliados, que la semana pasada le causaron a la Casa Rosada una severa derrota parlamentaria, al favorecer la sanción en el Senado el aumento a los jubilados, además de sus proyectos de ATN e impuesto al combustible.

Este lunes, en la primera jornada de la Convención Constituyente de Santa Fe, el bloque libertario debutó con la denuncia fake de un supuesto acuerdo entre el gobernador radical Maximiliano Pullaro y el peronista Juan Monteverde, que acaba de ganar las elecciones de Rosario.

"Ya le explicó Monteverde a sus votantes cómo es que se presenta como la renovación de la política y la mayoría de sus convencionales le votaron a Pullaro lo que necesitaba para su reelección a cambio de mantener sus privilegios en el Senado?", se preguntó Aleart acompañando la foto donde se los ve a los dos dirigentes conversar.

Es cierto que el peronismo votó dividido como publicó LPO en un tema clave del reglamento que le facilita a Pullaro conseguir la reelección. Sin embargo, quien habría acordado por lo bajo no fue precisamente Monteverde, que se tuvo que bancar no presidir el bloque, que sus pares voten diferente y que además no lo apoyen para presidir la Comisión de Autonomía que pretendía el rosarino.

De hecho, en la Convención apuntaron a un acuerdo entre el oficialismo Unidos y los senadores peronistas liderados por Traferri y Pirola en temas claves que le interesa al gobierno de Pullaro conseguir el mayor consenso posible.

Pero más allá de lo que pasó en la primera jornada de la convención, los libertarios salieron con un ataque coordinado que inició Aleart. El concejal de Rosario, Franco Volpe, acompañó y publicó la misma foto y señaló: "Al final la alianza era Monteverde y Pullaro, LLA única oposición".

No se entiende es el sentido del ataque de los libertarios, luego que el gobierno de Pullaro había hecho un gesto en favor de la Casa Rosada al criticar el aumento a los jubilados.

La semana pasada, cuando el Congreso aprobó el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad, la vice de Pullaro, Gisela Scaglia cuestionó lo votado en el Senado: "defender el federalismo también es sostener el equilibrio que el país necesita" y acusó al kirchnerismo de atentar contra el superávit: "El camino no puede ser hipotecar el futuro de un pais con proyectos que el kirchnerismo quiere imponer desde el Senado".

De todas maneras, La Libertad Avanza no reparó en el gesto y en la primera jornada de la Constituyente inventaron la alianza entre los radicales y el peronista Monteverde.

Luego del ataque libertario, el gobierno de Pullaro no se quedó atrás e instalaron cerca de 20 carteles en las intersecciones entre las rutas provinciales y nacionales que señalan el "estado catastrófico" de las rutas a cargo del gobierno nacional, que viene de disolver Vialidad Nacional.

"Hemos pedido a Nación, sin respuesta favorable aun, que ceda las rutas que no van a arreglar y que nos haremos cargo, porque muchos santafesinos ponen en riesgos sus vidas al transitarlas", sostuvo Pullaro y pidió a los conductores que, en caso de tener alternativa de usar una ruta provincial, lo hagan. Los carteles aparecieron en las rutas 12, 33 y 9.

No es un tema de menor importancia. El sur de Santa Fe concentra uno de los polos agroexportadores más importantes del mundo por donde sale el 80% de las ventas al mundo y las rutas que conectan con las diferentes áreas productivas están destruidas.

En paralelo, el gobierno de Santa Fe rechazó la propuesta que llevó Nación este martes a la audiencia judicial por el reclamo que hizo la provincia por los aportes de la caja previsional que fueron suspendidos por el gobierno de Milei.

"Que Nación pague lo que tiene que pagar. Nosotros no vamos a resignar un sólo centavo de la Provincia", afirmó Pullaro. En su gobierno calculan que la deuda de Nación ya ronda los 2 billones de pesos.

