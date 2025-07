El Gobierno desplaza a Miguel Blanco de la Sindicatura General de la Nación en medio de tensiones internas

El Gobierno nacional desplazó a Miguel Blanco como titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Blanco estuvo al frente desde el inicio de la gestión de Javier Milei y encabezó auditorías clave sobre la administración anterior.

Su salida se produce tras meses de escrutinio y diferencias con funcionarios del área económica, aunque no se dieron detalles oficiales.

Blanco tiene un perfil técnico y académico destacado, con amplia experiencia en auditoría, gestión y docencia universitaria.

Su salida representa un cambio relevante en el control interno del Poder Ejecutivo en un contexto político y económico delicado.

En una decisión que sorprendió en los pasillos oficiales, el Gobierno nacional desplazó a Miguel Blanco como titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo responsable del control interno del Poder Ejecutivo. Según pudo confirmar Infobae, Blanco ya se despidió de su equipo de colaboradores más cercanos tras haber estado al frente del organismo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Blanco había llegado a la SIGEN de la mano de Nicolás Posse, aunque no formaba parte del núcleo duro del equipo libertario. Su gestión se destacó en los primeros días de la administración Milei, cuando el Presidente ordenó un informe integral sobre la gestión anterior de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Este conjunto de auditorías, compuesto por más de 100 documentos, sirvió para alimentar investigaciones y denuncias judiciales vinculadas a diversas áreas, como la Jefatura de Gabinete, Economía, Salud y Seguridad, entre otras.

Desde la Casa Rosada evitaron hacer comentarios oficiales sobre la salida de Blanco y no revelaron quién será su sucesor. No obstante, fuentes gubernamentales indicaron que en las últimas semanas se registraron diferencias con funcionarios del área económica, aunque no se dieron detalles sobre los motivos precisos de la salida. La gestión de Blanco había estado bajo escrutinio desde hace varios meses.

El último acto público que encabezó fue la reunión del comité de control de la SIGEN sobre la planificación y ejecución de obras de agua potable y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires, junto a Fernando Corzo El Adi, gerente general de la Agencia de Planificación.

Un perfil técnico y académico

Miguel Blanco es contador de formación y cuenta con una extensa trayectoria en auditoría y gestión. Fue Director General del Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECyT) y tuvo cargos de relevancia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Con casi tres décadas en el ámbito profesional privado, lideró departamentos de auditoría en compañías de primer nivel, y desarrolló una carrera académica como profesor titular y adjunto en auditoría en la UCA y la UBA.

Además, su experiencia incluye roles gerenciales en importantes empresas como Argencard SA y Swiss Medical Group, y una activa participación en organizaciones empresariales, habiendo presidido el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

La salida de Blanco marca un cambio significativo en la conducción de un organismo clave para el control de la gestión pública en un momento de alta sensibilidad política y económica para el Gobierno nacional.