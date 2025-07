Convención reformadora: el temario para el primer debate en comisiones

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Convención Reformadora fue citada para este lunes, desde las 15, para analizar y dictaminar la impugnación del bloque Somos Vida y Libertad al diploma de Alejandra Oliveras (Fe) como integrante del cuerpo.

El pronunciamiento de la Comisión que preside Beatriz Brouwer (La Libertad Avanza) será llevado al pleno de la Convención que volvería a sesionar en la semana para considerar ese tema y el posible juramento del miembro 69 de la Asamblea.

La banca le pertenece a Oliveras que sufrió un ACV isquémico a horas de asumir.

En principio, las consultas de El Litoral permiten anticipar que Peticiones, Poderes y Reglamento rechazaría in limine la presentación de Somos Vida y Libertad que tiene antecedentes en el propio Tribunal Electoral.

La mesa de Peticiones además de Brouwer se integra con Lucas Galdeano (Unidos) como vicepresidente y Jaquelina Balangione (Más para Santa Fe) como secretaria.

El reglamento le asigna a la comisión el análisis y resolución de cuestiones institucionales fundamentales ya que interpreta y eventualmente modifica el reglamento de la Convención; tramita peticiones no asignadas a otras comisiones, y estudia la validez de las elecciones y los títulos de los convencionales.

Los fundamentos

En la sesión de jura y elección de autoridades de la Convención, Amalia Granata presentó el escrito con tres argumentos centrales: incumplimiento de requisitos de residencia; candidatura ilegítima y falta de registro en el padrón electoral.

Para la titular de Somos Vida y Libertad, “Oliveras no cumple con el requisito de dos años de residencia previa en la localidad para postularse como convencional departamental”.

Ya Eugenio Malaponte como apoderado del frente de Somos Vida y Libertad había presentado la impugnación a Oliveras ante el Tribunal Electoral que lo rechazó por extemporáneo el pasado 3 de julio.

Cabe señalar que el 13 de febrero último, el Tribunal Electoral dio por acreditada la residencia de Oliveras en la provincia al dar por “verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Constitución Provincial”.

En cuanto a la reunión del lunes, varios de los seis bloques que integran la Convención coincidirían en rechazar el planteo y algunos de los miembros del cuerpo consideran que es inocuo e improcedente el escrito, más allá de la salud de Oliveras.

Es más, las autoridades de la Convención habrían avanzado ya en la decisión de definir en la próxima sesión tomar el juramento a quien le corresponde en la lista de Fe que es la rosarina Verónica Colombo.

La vigente Ley de Paridad en la provincia, la Nº 12367 en su artículo 19 habla de vacancias en los cuerpos colegiados y señala que “en los casos del artículo anterior, producido un fallecimiento, incapacidad sobreviniente, renuncia, separación del cargo y/o cualquier otra causal que imposibilite la asunción o ejercicio del cargo, los reemplazos se harán siguiendo el orden correlativo de postulación (corrimiento) de las nóminas de titulares y luego suplentes, asegurándose que quien se incorpore al cuerpo pertenezca al mismo partido político en el cual se produjo la vacante y que el reemplazo se haga efectivo por otro candidato/a del mismo género que aquel que produjo la vacancia".

Proyectos

Si bien está abierta la Mesa de Entradas desde el pasado jueves, los bloques políticos de la Convención todavía no ingresaron los proyectos para el tratamiento en comisiones. Hubo varias presentaciones de particulares, pero no de convencionales.

El Partido Demócrata Progresista que integra Unidos pero no tiene miembros en la asamblea, ingresó el proyecto de reforma que presentaron los sucesivos legisladores de esa fuerza, entre otros Carlos Favario y Gabriel Real.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.