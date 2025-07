Cierre de listas con tensión, apagones y furia presidencial: Milei habló de “imbéciles” y “monstruos” tras la prórroga en Buenos Aires

El cierre de listas en Buenos Aires fue caótico: internas, apagones y prórroga hasta el lunes.

Milei reaccionó con mensajes agresivos en redes, denunciando maniobras del “statu quo” y hablando de un “monstruo” a enfrentar.

Hubo cortes de luz en sedes clave de la Junta Electoral que afectaron la carga de candidatos.

La Junta otorgó una prórroga por pedido de varias alianzas.

El oficialismo cerró un acuerdo con el PRO; el peronismo casi se quiebra.

Milei endurece el tono y refuerza su estrategia confrontativa de cara a la campaña.

El cierre de listas para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, se transformó en un episodio caótico marcado por internas feroces, apagones sorpresivos y declaraciones explosivas. En medio del desorden, el presidente Javier Milei volvió a sacudir la escena política con un mensaje en su cuenta de X: “Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. VLLC!”, escribió, sin mencionar nombres, pero con una carga evidente de confrontación.

Minutos antes, Milei había compartido un posteo de Nicolás Pareja que denunciaba maniobras fraudulentas tras un apagón en La Plata que permitió extender el plazo de presentación de listas hasta este lunes. “KIRCHNERISMO O LIBERTAD STATU QUO vs. CAMBIOPOBREZA vs. PROGRESO VLLC!”, agregó el mandatario, en tono de batalla.

Apagones, internas y desconfianza

La noche del sábado fue escenario de un extraño doble corte de luz en el Palacio Legislativo y en la sede alterna de la Junta Electoral en La Plata. El primero ocurrió a las 22:48; el segundo, a las 23:20. Ante esta situación, los apoderados de varias alianzas —entre ellas La Libertad Avanza, Potencia, Fuerza Patria y el Partido Libertario— solicitaron una prórroga para completar la carga de candidatos.

La Junta Electoral accedió y, en una resolución firmada a las 5 de la madrugada, otorgó plazo hasta las 14 del lunes. Argumentó que los cortes afectaron el principio de participación política y que era necesario garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas.

Un tablero político en ebullición

El cierre de listas reflejó las tensiones que atraviesan a las principales coaliciones. En el oficialismo nacional, el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO se logró bajo condiciones impuestas por Karina Milei, aunque con resultados desparejos. En tanto, el peronismo estuvo al borde de la fractura, en medio de la disputa abierta entre Axel Kicillof y el kirchnerismo duro.

A pesar del caos, La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda lograron presentar sus listas dentro del nuevo plazo. El peronismo lo hizo recién a las 4 de la mañana, mientras que en Fuerza Patria las diferencias internas no dejaron de escalar.

Milei endurece el tono

El mensaje presidencial, plagado de descalificaciones y advertencias, expuso el creciente clima de tensión política. En lugar de moderar el tono, Milei apostó por redoblar la confrontación y reforzar su narrativa de lucha contra un “monstruo” que, en su visión, representa al statu quo político argentino.

Con las elecciones en el horizonte y las internas a flor de piel, el cierre de listas dejó algo en claro: la disputa por el poder en la provincia de Buenos Aires será feroz, y Milei no piensa bajar la intensidad. Al contrario, parece decidido a liderar la campaña con el mismo estilo que lo llevó a la presidencia: directo, polarizador y sin filtros.