Cada partido de Unidos ingresó, por separado, su proyecto de reforma

Los periodistas fueron convocados para las 9, para ser testigos de una foto previsible: la de los sonrientes representantes de todos los partidos políticos que forman Unidos para Cambiar Santa Fe en las puertas de la Legislatura. El llamado fue acaso para dejar en claro que no hay dudas sobre el frente de frentes pese a que -en el primer día de la segunda semana de la Convención Reformadora- cada uno de los partidos que componen al oficialismo presentó, por separado, sus propios textos para las modificaciones por mesa de entradas.

Quien revise la totalidad de las declaraciones de ocasión verá que hay enormes coincidencias y que incluso se hacen esfuerzos por ocultar "los matices", pero el origen doctrinario diverso del partido de gobierno que es en rigor un frente de frentes. Los cronistas pudieron trabajar sin dificultades y dialogar con los dirigentes partidarios y los convencionales (según el caso) entre que se produjo el arribo masivo de los oficialistas a Mesa de Entradas (en el ala que corresponde al Senado, a unos metros de la Presidencia, la sala de periodistas y el acceso al recinto de la Cámara alta), en el hall central de la Legislatura y hasta en los peldaños del frente del Palacio Legislativo. No, no hubo una conferencia de prensa sino dispersión de inquietudes periodísticas y total predisposición de los integrantes de Unidos.

Matices y diferencias

En los fuera de micrófono quedó claro que la fuerza con más poder, el radicalismo, lamentó que no haya existido un proyecto de Unidos. Pero también se valoró que quede en claro que los puntos de acuerdo sobre todas las materias a modificar de la Constitución tienen plena coincidencia "en más de un 90%" y apenas "matices" en los que hay insalvables divergencias ideológicas y tradiciones partidarias que respetar. Fuera de la UCR también se le quitó dramatismo a la cuestión y se abundó en lo que de común tienen todas las fuerzas que gobiernan, más que de aquello en lo que no hay redacción posible para unificar criterios.



¿Dónde aparecen las diferencias? Por supuesto en el rol del Estado y el sector privado respecto de la prestación de los servicios públicos, de las inversiones de capital, y de las regulaciones; en la inclusión o no de una cláusula que obligue a los santafesinos a mantener en el futuro la Caja de Jubilaciones en la órbita provincial, o para solo a preservar ciertos principios rectores para los beneficios a los pasivos; en las autonomías municipales, donde se ponen en juego recursos para los gobiernos locales y para el Estado provincial; para la integración y el funcionamiento de los juicios a los jueces de la Provincia; y muy especialmente sobre la condición con que proseguirán su labor el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal como órgano extrapoder o como parte integrante del Poder Judicial.

En la mañana de este lunes 21 en la Legislatura, el oficialismo -que con otras fuerzas aliadas tiene asegurada la mayoría- mostró una foto de unidad en el frente del Palacio y un video de múltiples enfoques, susceptible de ser dividido en reeles, grabaciones de audio y apuntes sobre el papel, que también mostró a todos los partidos de Unidos en una misma acción: presentar (cada uno) sus proyectos para la reforma de la Constitución.





Testimonios desde el oficialismo

"Para la gente, para los vecinos, para que en definitiva todos los cambios que se puedan llevar adelante expresen la diversidad y la pluralidad de nuestra provincia este es un muy buen gesto. Si bien nosotros estamos discutiendo en Unidos, todos los partidos vienen hoy a presentar sus ideas, sus proyectos que van a ser el punto inicial para esa discusión. El objetivo es una Constitución mucho más moderna, ágil y que en definitiva le cambie la calidad de vida a los ciudadanos. En la mayoría de nuestras miradas convergemos en un mismo punto, pero también hay diversidad, divergencias y eso se plantea en cada uno de los proyectos y ahora viene el proceso más rico que es justamente el de discusión", Carlos Suárez, Unión Cívica Radical.

"Este sábado 19 tuvimos reunión de Junta Provincial y con un montón de referentes y dirigentes de toda la provincia cerramos un ciclo de trabajo que ya lleva más de un año. El socialismo de Santa Fe insiste hace más de 20 años con la Reforma. Es un momento histórico y como partido venimos en el marco Unidos, con otras fuerzas que integran la coalición de gobierno con nuestra propuesta. Aspiramos a una Constitución que empodere a las instituciones, a la gente, y la participación ciudadana, que garantice una justicia transparente. Tenemos propuestas sobre la Caja de Jubilaciones, derechos que ya existen en la en la Constitución vigente y propuestas para incluir nuevos derechos, sobre los fueros y los privilegios que hoy aún conserva la la política", Mariano Cuvertino, Partido Socialista.

"El eje de nuestro proyecto es el equilibrio fiscal, en la responsabilidad fiscal sobre todo. Por supuesto somos los que levantamos primero la bandera de ficha limpia, que ningún corrupto ni ningún delincuente pueda volver a ser candidato como ya sucede con una ley en Santa Fe pero queremos llevarlo a la Constitución. Procuramos la participación del sector privado en los servicios públicos y promover la eficiencia. Deseamos una Constitución que cuide a los empleadores, quienes generan empleo, no solo al trabajador, sino también en la producción de fuentes genuinas de empleo. Ese es el proyecto político que queremos para la Provincia que, como dice el gobernador, es el motor de la Argentina. Queremos un Estado lo más eficiente posible", Cristian Cunha, Pro-Propuesta Republicana.

"El PDP trae su postura histórica presentada durante muchísimos años. Hoy algunos tienen diferencias con lo que nosotros decimos pero hay acuerdo sobre todo lo medular dentro de Unidos: la autonomía municipal que debe estar en la Constitución, el derecho a la información pública, la participación ciudadana… Lo medular es consagrar cuestiones que están demoradas en Santa Fe desde la Reforma de 1994 de la Constitución Nacional. Nosotros tenemos como referencia principal Constitución del '21 que fue señera en un gobierno demócrata progresista, y la búsqueda un Estado moderno, eficiente, con sensibilidad, que mira esencialmente a los ciudadanos", Gabriel Real, Partido Demócrata Progresista.

"En casi todos los temas hay discusiones muy avanzadas, pero también es cierto que hay algunas que quieren quedar los partidos quieren dejar plasmadas sus propias inquietudes, se sigue discutiendo y avanzando. Autonomía es uno de los temas en los que no se pusieron de acuerdo, la Caja de jubilaciones, el MPA… se sigue charlando, pero por ejemplo, sobre autonomía el acuerdo más importante ya está, que es que tiene que estar consagrada la autonomía municipal en nuestra nueva Constitución", Carlos Suárez, Unión Cívica Radical.

"Presentamos un proyecto que aborda en sus 85 páginas todos los aspectos importantes de la vida institucional, de la vida política y de la vida social de la provincia de Santa Fe en una mirada profunda con mucho estudio, con mucho trabajo, hay muchos compañeros militantes, técnicos, expertos de nuestro partido y allegados que han colaborado y que han estudiado cada uno de los temas para darle una contundencia técnica y por supuesto una mirada política de una posición histórica del socialismo en cada uno de los temas. Nos enfocamos en construir y en potencial los acuerdos, la convivencia institucional, la convivencia política y creemos que el socialismo dentro de un junto con unidos está dando un gran paso hoy teniendo propuesta y proyecto para esta nueva constitución", Varinia Drisun, Partido Socialista.

"Creo que las votaciones cruzadas (en el pleno de la Asamblea) dentro de Unidos no van a existir, sí las miradas diferentes (…) Unidos es un frente muy heterogéneo y la verdad que así nació y las primeros desafíos fueron inmediatos, nos cuestionaron '¿pueden formar el frente siendo tan heterogéneo?', y sí, pudimos hacerlo. Luego, '¿pueden ganar una elección?' y la ganamos con amplitud. Más tarde, '¿pueden gobernar?', y miren... a los datos hay que remitirse sobre la marcha de la gestión y cómo la Provincia ha avanzado. Las distintas miradas enriquecen al Frente, enriquecen al Gobierno, por supuesto siempre con respeto, sabiendo que la mejor Constitución va a ser cuando todos sintamos, que todos podamos sentir que algo cedimos. Insisto: no creo que vaya a pasar que tengamos votos cruzados, no tiene que suceder, porque todos tenemos un compromiso político con el Frente", Cristian Cunha, Pro-Propuesta Republicana.

"Queremos que la Caja de Jubilaciones quede en la provincia, y que esto no se incluya en el texto constitucional. La verdad, quién se atreve a comparar las jubilaciones provinciales con el sistema nacional… Una transferencia sería una retroceso enorme. Nadie hoy podría plantear algo así. Y por supuesto, nosotros creemos que tiene no se puede transferir y que tiene que quedar en un sistema de reparto", Gabriel Real, Partido Demócrata Progresista .

"Entendemos que no no es fácil pasar de una Constitución donde declara la confesionalidad del Estado y el sosteniendo al Culto Católico Apostólico Romano a directamente a un Estado laico y punto. Digo, nosotros tenemos que entender que ahí tiene que haber un (paso) intermedio y hay tres cuestiones que nosotros planteamos. Primero, que la provincia no establece religión oficial, nos parece interesante esto. Segundo, que reconoce la división entre el orden civil y el orden religioso. Y tercero, que es muy importante, Santa Fe debe permitir la colaboración entre el Estado, la Iglesia y los cultos legalmente reconocidos. Esas tres ideas me parece que resumen de alguna manera nuestra posición y dan la posibilidad de transitar esta esta etapa donde, repito, sabemos que no es fácil salir en un artículo tan importante, que hoy declara la confesionalidad directa del Estado en una religión oficial. Nos parece interesante dar esos tres pasos", Walter Ghione, Partido Uno.

