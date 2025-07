En una caliente reunión, aconsejan rechazar la impugnación de Granata al diploma de Oliveras

El plenario de la Convención Reformadora ya tiene el primer dictamen de comisión para tratar en el recinto y es el emitido por Peticiones, Poderes y Reglamento que aconseja el rechazo de la solicitud de impugnación del título de la convencional Alejandra Oliveras (Fe) presentado por Amalia Granata (Somos Vida y Libertad).

La decisión fue adoptada en el marco de una acalorada reunión de la comisión que preside Beatriz Brouwer (La Libertad Avanza) donde Granata insistió en tildar de "trucho" a Ariel Sclafani (Fe) quien fue a defender el título de Oliveras, así como de "traidor" a Nicolás Mayoraz (LLA). "Mucho pañuelo celeste, visitas al Papa pero ninguna solidaridad con una persona que está luchando entre la vida y la muerte" le dijo el primero.

Mayoría en rechazo

Mayoraz así como los convencionales de Unidos y de Más para Santa Fe aconsejaron rechazar ín limine el planteo de Granata quien cuestionó el domicilio santafesino de Oliveras. Lucas Galdeano expuso la posición del oficialismo mientras que Facundo Olivera y Jaquelina Balangione hicieron lo propio desde el justicialismo insistiendo mucho en lo extemporáneo del planteo de Granata.

La discusión en la Comisión se dio mientras Oliveras permanecía internada en grave estado en el hospital José María Cullen tras el ACV isquémico que padeció el pasado lunes. Alexis Scotto, hijo de Oliveras, ingresó una nota a la presidencia de la Convención "entiendo que debido a la situación aludida sobre la salud que está pasando mi madre, lo que le está impidiendo asumir su cargo de convencional, y el contexto angustiante de toda nuestra familia entendemos que debería existir un qesto de respeto, humildad, humanitario y sensibilidad de parte de la denunciante y retirar la Impugnación planteada".

Granata y su bloque ingresaron la impugnación en la primera reunión plenaria de la Convención Reformadora afirmando que como Oliveras no nació en Santa Fe, no puede ser candidata por no tener acreditada la residencia en los dos últimos años en la provincia. En la presentación escrita y ante la propia Comisión, Granata planteó una supuesta serie de irregularidades en los lugares de residencia de la ex boxeadora con domicilios en el barrio porteño de Devoto y en la provincia de Córdoba.

La defensa de Oliveras en la Comisión fue desempeñada por Sclafani quien calificó "injusta" y "sin ningún tipo de fundamento" para recordar que en 2021, había sido candidata a diputada nacional por Santa Fe por el partido Unite, así como documentación de su vivienda en Santo Tomé e incluso la validación del Tribunal Electoral a la candidatura. "A cada agravio vamos a responder con una opinión favorable" dijo Sclafani al retirarse de la reunión mientras los once integrantes del cuerpo se aprestaban a votar.

Dictamen y fundamentos

La reunión fue tensa y si bien los periodistas no pudieron estar en la sala, en los pasillos se escucharon las voces subidas de tono, especialmente de Granata que también llevó el tema a la justicia federal en CABA. Luego, al retirarse del encuentro la convencional habló de un acuerdo de los restantes sectores políticos con Unidos y aseguró que el personal del Tribunal Electoral actúa con miedo.

"Que, en en fecha 13 de abril de 2025, el pueblo de la Provincia de Santa Fe se manifestó en elecciones democráticas, resultando electa la persona impugnada como Convencional Reformadora por el Distrito Único, cuya lista Frente de la Esperanza fue votada por 79.790 santafesinos y santafesinas", comienzan los considerandos de la comisión de Peticiones. Cita además que el Tribunal Electoral el pasado 3 de julio resolvió rechazar ín limine la solicitud por considerar que "la presentación bajo examen recién fue formulada el 9 de junio de 2025, muchos meses después del vencimiento de los plazos para impugnar a los candidatos y, después, a las listas oficializadas", lo que imponía "la fatal conclusión de que ella resulta manifiestamente tardía y, con ello, extemporánea".

Añade que el 13 de febrero de este año, el apoderado de Fe, Sclafani, presentó escritura pública de una propiedad inmueble ubicada en la ciudad de Santo Tomé y la contratación y pago de servicios e impuestos del domicilio. "La residencia de Alejandra Oliveras ha sido pública y notoria en la provincia de Santa Fe, desarrollando gran parte de su formación y actividad laboral en la misma", destaca el dictamen.

"Esta Comisión no puede soslayar el plexo normativo constitucional y en materia de tratados internacionales que garantiza el ejercicio pleno de los derechos políticos y la vigencia de la voluntad popular como fundamento de la legitimidad democrática", añade.

El dictamen de mayoría por firmado por Brower y Mayoraz (LLA); Hugo Rasetto, Daiana Gallo Ambrosis, Lucía Masneri, Claudia Levin, Galdeano y Germana Figueroa Casas (Unidos); Olivera y Balangione (Más para Santa Fe) mientras que en minoría Granata insistió con su impugnación. Este martes, la Comisión de Labor Parlamentaria llamaría a reunión plenaria para este jueves a los fines de discutir este dictamen.

