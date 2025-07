Pantallas permanentes: el riesgo silencioso que enfrentan chicos y adolescentes en vacaciones de invierno

Comienzan las vacaciones de invierno y con ellas llega el tiempo libre para los chicos y adolescentes que multiplica el uso de pantallas.



Especialmente en esta época de receso escolar y viajes en familia o muchas horas en casa, celulares, tablets, consolas y computadoras se convierten en compañeros permanentes de los menores, una tendencia cada vez más visible y que genera preocupación tanto en hogares como en especialistas.

Aunque durante el ciclo lectivo el uso de tecnología está más regulado por horarios escolares, actividades extracurriculares y rutinas cotidianas, en vacaciones el panorama cambia. Sin clases, con muchas familias que siguen trabajando y con salidas limitadas por el clima o el presupuesto, las pantallas aparecen como la opción más accesible, disponible y efectiva para entretener a los más chicos.

“Durante el ciclo escolar, la rutina, las tareas y el horario de clases, de alguna manera, actúan como un freno natural. Pero cuando llegan las vacaciones, esa estructura a menudo se esfuma. Y el celular, la tablet o la consola, están siempre ahí, a mano, sin límites de tiempo”, expresó Lucas Moyano, fiscal especialista en ciberseguridad, en diálogo con TN Tecno.

“Confieso que este escenario me genera una preocupación profunda. No es solo cuánto tiempo pasan nuestros niños y adolescentes conectados, sino cómo ese uso excesivo y la falta de nuestra supervisión pueden afectar su salud, su seguridad y su propio desarrollo”, agregó Moyano.

Este fenómeno de hiperconexión suele llamarse “pantallas permanentes” y se usa para definir ese momento en el que los dispositivos electrónicos se convierten en el centro de la vida e invitan a un uso sin medida. Así, los chicos pueden pasar horas frente a contenidos sin fin, videos, redes sociales o videojuegos.

Los riesgos de la hiperconexión

Según advirtió el fiscal Moyano, este uso constante y sin el acompañamiento de mayores trae consigo una serie de desafíos que los padres y tutores necesitan conocer y enfrentar:

Riesgos para el cuerpo y la mente

Vista cansada y mala postura: pasar horas con la mirada fija en una pantalla y con posturas que no son las ideales, puede derivar en fatiga visual, miopía o esos molestos dolores de cuello y espalda.

Noches sin descanso: la famosa luz azul de las pantallas interrumpe la producción de melatonina, la hormona clave para dormir. ¿El resultado? Insomnio y patrones de sueño completamente alterados.

Menos movimiento, más riesgo: si hay menos tiempo para correr al aire libre y más para estar sentados, aumentamos las chances de sobrepeso y obesidad.

Soledad en la multitud digital: la comparación constante en redes, el dolor del ciberacoso y la falta de contacto real pueden golpear fuerte en su salud mental, generando sentimientos de soledad, ansiedad o la sensación de no ser “suficiente”.

Riesgos de seguridad digital y exposición

Contenido que no deberían ver: sin filtros o supervisión, es fácil que se topen con material violento, explícito o que los impulse a conductas arriesgadas.

Ciberacoso (Cyberbullying) 24/7: las vacaciones significan más tiempo en redes, y lamentablemente, el acoso digital puede recrudecerse. Lo peor es que ahora, ese acoso puede llegar a cualquier hora y en lo que debería ser el lugar más seguro: su propio hogar.

El peligro del grooming: este es uno de los riesgos más graves. Los depredadores aprovechan el tiempo libre de los chicos y nuestra menor supervisión para establecer contacto, ganar su confianza y, lamentablemente, intentar llevarlos a encuentros en persona o extorsionarlos. Sin límites de tiempo, la exposición a estas amenazas aumenta.

Sexting y la intimidad expuesta: la interacción constante, ya sea con amigos o desconocidos, puede llevar a compartir contenido íntimo que, una vez en internet, es casi imposible de borrar y puede ser usado para extorsión o viralizado.

Trampas online: videojuegos y plataformas son terreno fértil para intentos de estafa o el robo de datos personales (sus cuentas, contraseñas, ¡o incluso los datos bancarios de los padres!) a través de enlaces maliciosos o supuestas irresistibles.

Claves para unas vacaciones digitales seguras

“No se trata de prohibir todo, sino de educar, establecer límites y acompañar”, aclaró Lucas Moyano. Y compartió una serie de ideas prácticas para estas vacaciones:

Definir juntos los tiempos: sentarse con los chicos, acordar horarios claros para el uso de pantallas. Hay apps y temporizadores que pueden ayudarnos a respetar esos acuerdos.

Crear “espacios sin pantalla”: ¿Qué tal una cena sin celulares? ¿O que las habitaciones sean libres de pantallas después de cierta hora? Definamos momentos y lugares donde el mundo digital dé un paso al costado.

Proponer otras aventuras: Hay un mundo más allá de la pantalla. Salidas, juegos de mesa, libros, deportes, actividades creativas. La clave es ofrecerles opciones que les resulten tan o más atractivas que lo digital.

Dispositivos a la vista (y no en la oscuridad): evitar que usen dispositivos solos en sus habitaciones, especialmente de noche. Si están en la sala o en un espacio común, es más fácil supervisar.

Revisar la privacidad en conjunto: ayudar a configurar bien la privacidad en redes sociales, juegos y apps. Que no compartan datos personales con gente que no conocen.

Usar el “escudo” parental: muchas plataformas y sistemas operativos tienen herramientas poderosas para filtrar contenido, limitar el uso y hasta monitorear la actividad.

Hablar, pero sin miedo: conversar con ellos sobre los riesgos online. Sin asustar, pero con claridad. Que puedan contar si algo les molesta o los incomoda en internet.

Ser el ejemplo que queremos ver: los hábitos son un espejo. No se le puede prohibir a un chico usar todo el día el celular si el adulto lo hace.

Cuidar lo que se comparte: hay que recordarles que una vez que algo está en internet, es casi imposible que desaparezca.

Las vacaciones son un momento de recarga, de exploración, de disfrutar. Con una gestión consciente y un acompañamiento cercano en el uso de las pantallas, podemos asegurar que nuestros hijos aprovechen este tiempo al máximo, se diviertan y crezcan seguros y saludables.

