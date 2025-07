"Son tres poderes; no tenemos porqué crear un cuarto poder", aseguró Falistocco

Los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia, encabezados por el presidente, Roberto Falistocco, dejaron ante la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales una serie de anteproyectos para la modificación de la Constitución en relación al capítulo del Poder Judicial. Los anteproyectos fueron expuestos por Falistocco y los otros ministros en una rica reunión con los 20 integrantes de la comisión más una docena de otros convencionales que se fueron sumando.

"Fuimos convocados para tratar temas para las que está llamada la Convención y que tocan el Poder Judicial, tocan en el buen sentido de la palabra. Son temas que a la Corte como cabeza del Poder Judicial le interesa y la comisión ha estado muy oportuna, muy bien en convocarnos, para escucharnos y escuchar nuestra opinión sobre esos temas", dijo Falistocco a El Litoral al retirarse de la Legislatura.

- Hay puntos centrales a debate como la designación y remoción de jueces. ¿Qué propone la Corte?.

- Sostenemos la necesidad de un Consejo de la Magistratura, la actual Constitución no lo prevé. En la Constitución actual, el gobernador tiene la atribución de enviar el pliego de un candidato a juez y que lo apruebe o lo rechace la Legislatura.

En la etapa institucional de Víctor Reviglio, por decreto, ni siquiera por ley, se puso en funcionamiento el Consejo que fue sufriendo modificaciones. Ese Consejo de la Magistratura toma los concursos, evalúa y envía la propuesta al Poder Ejecutivo que después debe enviar el pliego respectivo a Legislatura. Para nosotros, esto tiene que tener rango constitucional. Expusimos una propuesta de cómo debería estar compuesto este Consejo de la Magistratura y algunos principios rectores en cuanto a cuál sería el vínculo entre el trabajo que hace el Consejo y el campo de lo político.

Para nosotros, la propuesta del Consejo que realice los concursos debe ser vinculante, o sea no puede quedar después sometido al arbitrio de otro actor.

- Ustedes no están de acuerdo con el reglamento actual que establece listado de los que aprueban por orden alfabético.

- No, no estamos de acuerdo.

- Lo otro que dejaron en claro es que la Corte debe presidir el Consejo de la Magistratura y ¿también el Jury?

- En el Jury puede ser, pero el Consejo de la Magistratura sí.

El Jury hoy lo integramos los siete ministros y creo que sería el momento oportuno para dar otra participación y hacer participar otros estamentos en ese tribunal que podrían ser además de ministros de la Corte, representación de senadores, de diputados, del mundo académico y de los colegios de abogados.

- Uno de los fuertes debates que asoma en la Convención es dónde ubicar en el texto constitucional al Ministerio Público de la Acusación y la Defensa. Para la Corte, ¿cuál sería la el mejor lugar para ubicar?

- No es tanto la ubicación dentro de qué. No estoy de acuerdo en llamarlo un cuarto poder. Tenemos que volver a mamar los principios básicos de un sistema republicano. Clásicos en todo el mundo, con mayor o con menor respeto, pero son tres los poderes conocidos. No tenemos por qué crear un cuarto poder. Sí creo que hay que darle autonomía funcional, autarquía y con esos elementos creo suficiente para garantizar la independencia del Ministerio Público tanto fiscal como de la defensa.

- ¿Deben quedar ambos órganos en la órbita del Poder Judicial?

- No, no necesariamente, eso es una discusión que queda el debate abierto, pero si necesariamente hay que darle autonomía funcional y autarquía financiera. Cuando se discutió en el arranque del sistema acusatorio este tema, salió en la Corte con voto dividido. Por mayoría dijimos que era constitucional esa autonomía que se le daba, porque en la Constitución actual está dentro del Poder Judicial.

Por mayoría dijimos que gozan de autonomía funcional y autonomía financiera y por lo tanto el sistema se pudo poner en marcha, sin contratiempos. No es tanto precisar el lugar, no cuarto poder, sí autonomía. Sí, autarquía.

