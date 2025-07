Escalada en el oficialismo: Villarruel faltó a La Rural y se profundiza la interna libertaria

La vicepresidenta Victoria Villarruel no asistió al acto inaugural de la 137° Exposición Rural de Palermo, evidenciando la crisis interna del Gobierno libertario.

Su entorno denunció que no fue invitada formalmente y que la Secretaría de Protocolo bloqueó su ingreso y el de su comitiva.

La organización del evento dio otra versión, afirmando que su comitiva se negó a identificarse, impidiéndoles la entrada.

El diputado José Luis Espert confirmó la ruptura, asegurando que Villarruel “ya no forma parte del proyecto”.

Se acumulan declaraciones públicas de Milei y su vocero que marginan a Villarruel del Gobierno y el proyecto oficialista.

La ausencia en La Rural dejó al descubierto una interna libertaria cada vez más abierta y sin solución a la vista.

La tensión en el seno del Gobierno libertario sumó un nuevo capítulo este fin de semana con la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el acto inaugural de la 137° Exposición Rural de Palermo, uno de los eventos más emblemáticos del país tanto en lo político como en lo económico. Su faltazo, lejos de pasar inadvertido, se convirtió en una señal contundente del deterioro de la relación con el presidente Javier Milei.

Desde el entorno de Villarruel señalaron que no recibió una invitación formal y que la Secretaría de Protocolo de Presidencia bloqueó el acceso tanto de ella como de su comitiva. “Una vicepresidenta no puede ir sola a un evento oficial, debe tener coordinación protocolar, y eso no existió. Es una señal clara”, explicaron a la agencia NA.

Sin embargo, desde la organización de La Rural dieron otra versión: afirmaron que el equipo de Villarruel, integrado por unas diez personas, se negó a identificarse en el ingreso, lo que impidió su entrada al predio. La discrepancia de versiones no hace más que evidenciar la magnitud de la crisis interna.

La escalada no se detuvo ahí. El diputado José Luis Espert fue tajante en sus declaraciones a TN: “Villarruel ya no forma parte del proyecto. Está afuera porque no se comportó como correspondía. Es duro, pero es así”. Su afirmación confirma lo que ya se percibía: una fractura política en el oficialismo, con la figura de Karina Milei ganando peso mientras la vicepresidenta es desplazada de las decisiones estratégicas.

Las señales de ruptura se acumulan. En los últimos días, trascendieron dichos de Milei en el evento Derecha Fest, donde habría calificado a Villarruel como “una bruta traidora”, mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue aún más directo: “No es parte del Gobierno ni del proyecto”.

El faltazo a La Rural terminó por dejar al descubierto una grieta que ya no se oculta. En medio de un clima político cada vez más tenso, la interna libertaria se transforma en una disputa de poder abierta y sin retorno visible.