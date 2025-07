Milei enfrenta una semana clave entre vetos presidenciales, tensiones con provincias y un Congreso fragmentado

El presidente Javier Milei evalúa vetar dos proyectos de ley aprobados por la oposición, que considera amenazan el equilibrio fiscal.

Busca frenar un aumento en jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, ambas con amplia mayoría en el Congreso y presión de gobernadores.

Las provincias reclaman más fondos, pero el Gobierno aún no presentó una oferta concreta; se analiza incluir aportes del Tesoro Nacional.

Mantener los vetos en el Congreso será difícil, ya que el oficialismo necesita al menos un tercio de los votos y enfrenta divisiones internas, especialmente en el PRO.

Milei defiende su política fiscal y criticó duramente a los legisladores que impulsaron los proyectos, generando controversia.

La tensión con gobernadores crece por la falta de respuestas claras del Ejecutivo.

El plazo para firmar los vetos vence el lunes próximo, y el oficialismo debe consolidar alianzas en un Congreso fragmentado para sostener su postura.

El presidente Javier Milei atraviesa una semana decisiva en su gestión, con la definición pendiente sobre dos proyectos de ley aprobados recientemente por la oposición, que el mandatario evalúa vetar por considerar que ponen en riesgo el equilibrio fiscal de su gobierno.

Se trata de un nuevo capítulo en la estrategia de Milei, que ya aplicó vetos en 2024 para frenar aumentos en jubilaciones y refuerzos presupuestarios a universidades públicas. Ahora, apunta a dejar sin efecto una suba adicional en los haberes previsionales y la declaración de emergencia en discapacidad, dos iniciativas que cuentan con amplia mayoría en el Congreso y una fuerte presión de los gobernadores provinciales.

El contexto político se torna complejo. Las provincias exigen mayores fondos tanto del Tesoro Nacional como vía coparticipación del impuesto a los combustibles, pero desde la Casa Rosada aún no hay una oferta concreta. Según fuentes oficiales, se estudia una propuesta que incluiría una porción de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aunque los detalles y montos están por definirse.

Desde el punto de vista legislativo, sostener los vetos en el Congreso no será sencillo. Para lograrlo, el oficialismo debe reunir al menos un tercio de los votos en ambas cámaras. Sin embargo, el aumento jubilatorio contó con 142 votos positivos en Diputados, y dentro de bloques aliados como el PRO no hay una postura clara ni unificada. El bloque que lidera Cristian Ritondo mantiene una interna en la que no se ha consensuado una posición, y el receso invernal dificulta las negociaciones entre legisladores del interior y la conducción.

Mientras tanto, Milei sigue defendiendo su enfoque de equilibrio fiscal como base de sus decisiones económicas. En un acto con la Sociedad Rural Argentina, el Presidente criticó duramente a los legisladores que impulsaron los proyectos, calificándolos de “genocidas del futuro”, una frase que desató fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

La tensión con los gobernadores también crece. Algunos mandatarios provinciales reclaman que aún no recibieron ofertas claras del Ejecutivo y mantienen una actitud cautelosa ante eventuales intentos de recomponer la relación con la Nación.

El plazo para la firma de los vetos vence el próximo lunes, por lo que el oficialismo debe avanzar rápidamente en su estrategia para evitar que las leyes se concreten. La necesidad de consolidar alianzas en un Congreso cada vez más fragmentado será clave para que Milei pueda mantener su postura frente a la oposición y los reclamos provinciales.

Así, esta semana se presenta como un momento definitorio para la administración presidencial, en un escenario cargado de presión política, fiscal y electoral.