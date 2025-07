El ministro de Educación dijo que "el gobierno de Santa Fe hará un esfuerzo para mejorar el salario docente"

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, aseguró que el gobierno provincial está dispuesto a “hacer un esfuerzo para seguir recomponiendo el salario docente”, en el marco de la reunión paritaria prevista para el martes 29 de julio.

En declaraciones a Radio 2 de Rosario, el funcionario explicó que durante el último tramo de 2023 se produjo una “enorme pérdida de poder adquisitivo”, estimada en un 25 % en apenas tres meses. “Fue brutal”, dijo Goity, y agregó: “Hemos sostenido los acuerdos salariales en base a la inflación y vamos a intentar recomponerlo. Los docentes deben ganar más y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que eso ocurra”.

No obstante, el ministro consideró que “no es el sector público que peor la está pasando” y sostuvo que “no podemos reducir todo al salario”.

Asistencia Perfecta y reconocimiento al esfuerzo

Goity volvió a defender el programa Asistencia Perfecta, que otorga un adicional mensual a los docentes que no registran inasistencias. Negó que se trate de un sistema de presentismo, como denuncian algunos gremios, y lo enmarcó en una lógica de reconocimiento al compromiso.



“Si el sistema no premia el esfuerzo, lo estamos degradando. La mayoría de los docentes no falta, pero si premiamos o habilitamos al que hace las cosas mal, no es un buen sistema”, señaló.

“Si trato igual al que se esfuerza y al que no, ¿qué mensaje estoy dando? Que da lo mismo y que no vale la pena esforzarse”.

En relación con las pruebas PISA, que se tomarán en escuelas santafesinas durante agosto, el ministro expresó que “toda evaluación sirve”, aunque relativizó su alcance.

“Estas pruebas, como las Aprender, nos dan una fotografía general que ayuda a evaluar las políticas educativas. Son herramientas válidas, aunque estandarizadas, como una foto satelital: muestran el panorama pero no los detalles”, explicó. Y concluyó: “Sirven, pero tampoco son la panacea”.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.