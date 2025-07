Abuso en la Escuela San José: Cuatro años de un hecho aberrante del que muchos son cómplices

Por Carlos ZIMERMAN

Hace cuatro años, en la tranquila ciudad de Rafaela, se llevó a cabo un hecho que marcó un antes y un después en la comunidad: el abuso sexual de una niña por parte de un profesor en la Escuela San José. Este hecho no solo es aberrante en sí mismo, sino que también destapó una serie de complicidades, silencios y omisiones que prolongaron el sufrimiento de la víctima y su familia.

En un contexto donde predominaba el silencio, muchos se mostraron reticentes a hablar. Sin embargo, R24N fue el único medio que se atrevió a romper este silencio y a hacer sonar la alarma. En un momento en que otros temían las repercusiones o se sentían atados por la lealtad a instituciones, R24N mantuvo su compromiso con la verdad y la justicia. La valentía de este medio en aquellos días iniciales fue crucial para que la denuncia no quedara oculta, y su cobertura se convirtió en un faro de esperanza para quienes anhelaban que se hiciera justicia.

A medida que pasaron los meses y después de años de lucha, la situación se tornó cada vez más frustrante. A pesar de las pruebas presentadas y de la evidente gravedad del caso, la justicia se mostró sorprendentemente lenta e ineficaz. Nadie fue imputado, y las investigaciones languidecían en un limbo de especulación y dudas. Este estancamiento ha dejado la herida abierta no solo en la familia de la niña, sino en toda una comunidad que enfrenta un doloroso dilema: ¿cómo seguir adelante cuando la justicia parece haber fallado?

Las voces que han continuado alzándose en este contexto, principalmente las de los padres de la niña y sus representantes legales, han sido fundamentales para mantener viva la memoria de este trágico suceso. Ellos han luchado incansablemente no solo por obtener justicia para su hija, sino también por crear conciencia sobre la importancia de abordar el abuso sexual en las escuelas y otros espacios donde los niños deberían sentirse seguros.

El cuarto aniversario de este desgraciado hecho sirve como un recordatorio cruel de que muchas heridas en nuestra sociedad están sujetas a la desmemoria y al silencio. La comunidad de Rafaela no debe permitir que esta historia caiga en el olvido. La necesidad de un cambio real es inminente; la lucha debe continuar no solo por la justicia en este caso particular, sino por un futuro donde los niños sean protegidos y se sientan seguros en sus entornos de aprendizaje.

Como ciudadanos, es imperativo cuestionar no solo la actuación de la justicia, sino también el papel de la comunidad en la protección de los más vulnerables. Es fundamental romper el ciclo del silencio y alzar la voz con fuerza y claridad. En este cuarto aniversario del hecho aberrante, la memoria de esta niña y su familia debe convertirse en un símbolo de resistencia en la lucha contra el abuso y la impunidad.