Milei desafía la lógica electoral con una receta económica sin anestesia: “Yo vine a cambiar esta mierda del ciclo de raíz política”

Javier Milei encarará las elecciones del 26 de octubre sin aplicar medidas de estímulo económico, como el tradicional “plan platita”.

Reafirma su adhesión al modelo del real business cycle, que rechaza intervenir en la economía mediante gasto público o subsidios.

Considera que ayudar a sectores no competitivos fomenta la corrupción y rompe las reglas del mercado.

Descarta modificar aumentos previsionales o entregar bonos, incluso ante presión política.

Confía en que el ajuste, el equilibrio fiscal y la baja de la inflación serán suficientes para sostener su capital político.

Rechaza el uso electoral de la política económica y apuesta por un crecimiento impulsado solo por factores reales y privados.

En pleno año electoral y con el termómetro político subiendo hacia el decisivo 26 de octubre, el presidente Javier Milei ratifica que no habrá concesiones a la vieja política. Ni “plan platita”, ni subsidios de último momento, ni ningún tipo de impulso artificial al consumo. Fiel a su dogma, encarará la contienda electoral con una ortodoxia económica inédita para los tiempos de campaña, apoyado en una visión radicalmente opuesta a la tradición argentina: el real business cycle.

“Yo vine a cambiar esta mierda del ciclo de raíz política”, repite Milei en privado, según revelaron interlocutores cercanos. Y esa frase resume una estrategia que prescinde del estímulo estatal como herramienta para ganar elecciones. Muy por el contrario, el presidente insiste en profundizar el ajuste, mantener a raya el gasto y seguir recortando toda forma de intervención fiscal o monetaria que no esté guiada por “impactos reales” en la economía.

Un dogma libertario frente al populismo fiscal

Milei se considera un “real business cycle puro”. Esta escuela de pensamiento sostiene que los ciclos económicos deben responder a factores reales –como cambios tecnológicos o shocks externos– y no a decisiones políticas. Bajo esa lógica, cualquier intento de reactivar la economía desde el Estado, sobre todo con fines electorales, no solo es ineficiente: es corrupto.

“No voy a estar sacándole al que le va bien para darle al que le va mal. ¿Qué es eso? Será porque no lo elige la demanda”, sostiene el mandatario, rechazando cualquier intento de subsidio o ayuda sectorial. La frase “Don’t pick the winners”, emblema del liberalismo global, se convirtió en su mantra. Elegir qué sectores “merecen” asistencia, para Milei, es la antesala de la captura regulatoria y la corrupción.

Sin “platita” para las urnas

La decisión cobra aún más fuerza en un contexto donde el Congreso discute el veto presidencial al aumento de las jubilaciones impulsado por el kirchnerismo y parte de la oposición. Aun así, Milei se niega rotundamente a revisar bonos o cambiar la fórmula de actualización previsional. “Eso es lo que yo vine a cambiar”, dijo, en respuesta a versiones que indicaban un eventual giro hacia políticas de alivio coyuntural.

Lejos de eso, el presidente enfatizó que llega al ciclo electoral con una política fiscal y monetaria “más apretada” que nunca y con el tipo de cambio liberado. “Más real business cycle que eso, imposible”, habría dicho en reuniones recientes.

De la microeconomía al mercado: el único juez

La microeconomía, en esta visión, debe ser terreno exclusivo del sector privado. Para Milei, si a una empresa no le va bien, no es por culpa del contexto político, sino por su propia ineficiencia. “En un barrio hay 17 pizzerías. A unas les va bien, a otras no. Pero todas tienen el mismo presidente y el mismo contexto. El problema no es político, es del empresario”, repite citando al economista Juan Carlos De Pablo.

Desde esa lógica, cualquier intervención para favorecer a sectores específicos no solo rompe las reglas del mercado, sino que también atenta contra el objetivo mayor: eliminar la influencia de la política en el ciclo económico. “El sistema de precios es mucho más eficiente que un burócrata metiendo el dedo en la economía”, remata.

Apuesta por el largo plazo

Milei confía en que la ciudadanía ya percibe los beneficios de su programa: inflación en descenso, equilibrio fiscal y una economía que empieza a mostrar brotes de expansión pese al ajuste. “Demostré que estaban todos equivocados”, asegura. Y advierte que quienes apelaron al gasto electoral, como Sergio Massa en 2023, “dejaron al país al borde de la híper”.

Con el mismo manual con el que llegó al poder, Milei se prepara ahora para revalidar su rumbo en las urnas. Sin atajos ni concesiones. “Lo que vine a erradicar es eso: que la política deje de interferir en el ciclo económico”, dice. En octubre, sabrá si la apuesta rinde políticamente. Mientras tanto, redobla la apuesta.