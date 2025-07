La UCR bonaerense quiere a Maximiliano Pullaro caminando el conurbano para mostrar gestión en seguridad

La UCR bonaerense y particularmente el candidato en la Tercera sección Pablo Domenichini sueñan con tener al gobernador Maximiliano Pullaro caminando por el conurbano caliente en plena campaña electoral. El objetivo es mostrar gestión en seguridad, uno de los caballitos de batalla del mandamás de Santa Fé y que será tema central de la discusión hacia el 7 de septiembre.

Pullaro estuvo la semana pasada en el predio que la AFA posee en Ezeiza y junto a Domenichini, primer candidato a diputado de Somos por el conurbano sur, recorrió algunos barrios de Esteban Echeverría, distrito del que el postulante es oriundo.



En Esteban Echeverría, el legislador y el gobernador hablaron con vecinos sobre cómo impacta el delito en la vida cotidiana y el trabajo de las fuerzas de seguridad. En esa charla, Pullaro explicó algunas de las líneas de la gestión en su provincia en materia de seguridad.

El radicalismo espera volver a compartir en las próximas semanas, cuando la campaña entre en sus días más intensos, con el gobernador actividades electorales con los candidatos del radicalismo no sólo en el sur del conurbano sino también en La Plata, donde la UCR también tiene un nombre propio al frente de la boleta seccional de Somos Buenos Aires: Pablo Nicoletti.

El "modelo" Santa Fe

La presencia de Pullaro en la campaña bonaerense tiene un objetivo claro para la pata radical dentro de la tercera vía: pegar a los candidatos bonaerenses a una figura que tiene como uno de sus principales activos la política de seguridad para enfrentar al narcotráfico en su provincia.

En las zonas calientes del conurbano, donde la inseguridad es la principal preocupación del electorado, la figura de Pullaro suma, aseguran a Letra P operadores del radicalismo. Para los candidatos que no gobiernan territorios y no tienen gestión para mostrar, el “modelo Santa Fe” puede ser un activo importante de campaña.

El desafío de la UCR

Después de un cierre de listas con sacudidas y tensiones internas, el radicalismo bonaerense intenta proyectar una imagen de unidad dentro de Somos, con el desafío de preservar la identidad y el vínculo con los sectores tradicionales de votantes de la UCR, pero ahora dentro de una nueva marca electoral.

“Fue tenso, pero el balance es positivo. Terminamos confluyendo todos en un mismo espacio”, dicen en el radicalismo bonaerense. La unidad se logró incluso cuando había algunos sectores, como el que encabeza Maximiliano Abad, que planteaban diferencias con el armado con sectores del peronismo no kirchnerista como el de Juan Schiaretti y la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió.

El senador armó una lista propia por fuera del sello de Somos en Mar del Plata, pero aun así se sumará a actividades de campaña en la Quinta sección, donde la lista la encabeza el intendente radical de Rauch, Maximiliano Suescun.

“Buscamos ser la alternativa de dos modelos que están a los gritos, pero que no le están resolviendo ningún problema a los bonaerenses”, resumió Domenichini a Letra P.

La apuesta en La Plata

La UCR terminó encabezando cuatro de las siete secciones electorales donde Somos presentó listas: en la Tercera, con Domenichini; en la Quinta, con Suescun; en la Octava, con Nicoletti, y en la Séptima sección, con Fernando Martini.

En el arranque de la campaña, el foco está puesto en una agenda común, pero con proyecciones distintas. Por las proyecciones que se manejan dentro de la mesa política de Somos, en la Tercera y la Octava es donde hay más chances de llegar a los pisos electorales e ingresar legisladores.

Por eso, La Plata será otro de los escenarios intensos de la campaña. Nicoletti, presidente de la UCR platense, buscará apelar al sector histórico de voto radical en una campaña en la que también se mostrará con referentes nacionales de la nueva fuerza de la tercera vía, como Facundo Manes.

