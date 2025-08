Milei redobla sus críticas a Villarruel y la acusa de conspirar con la oposición para quedarse con el poder

Javier Milei acusó a Victoria Villarruel de traición y de colaborar con el kirchnerismo para desestabilizar su gobierno.

La denuncia se dio tras una sesión del Senado que aprobó aumentos a jubilados y emergencia en discapacidad, que Milei consideró “ilegal”.

Afirmó que la sesión provocó una corrida cambiaria y comprometió el equilibrio fiscal.

Descartó una reconciliación con Villarruel: “Roma no paga traidores”.

Acusó a los senadores que apoyaron la medida de “asesinos de jóvenes” por dañar el futuro económico.

Defendió su gestión y sostuvo que fue votado para cumplir una agenda económica estricta.

La interna en el gobierno sigue escalando y genera tensión institucional.

En una nueva escalada de tensión política interna, el presidente Javier Milei arremetió con dureza contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de traidora y de haber conspirado con sectores del kirchnerismo para desestabilizar su Gobierno. La furia presidencial estalló tras la aprobación en el Senado de un paquete de medidas que incluyó aumentos a jubilados y una declaración de emergencia en discapacidad, en una sesión que el oficialismo califica como “ilegal”.

“Si el Gobierno volaba, se quedaba ella con los kirchneristas”, lanzó Milei en una entrevista con Alejandro Fantino para Neura, donde profundizó sus sospechas sobre una presunta maniobra política orquestada desde el Senado. Según el mandatario, la vicepresidenta habilitó una sesión que no solo puso en jaque el equilibrio fiscal, sino que también provocó “ruido en los mercados” y contribuyó a una corrida cambiaria.

Para Milei, la jugada de Villarruel no fue inocente ni casual: “Dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. Aprovecharon una ventana de liquidez para alentar una crisis a fin de mes”, denunció.

El Presidente descartó de plano cualquier posibilidad de reconciliación con su ex compañera de fórmula, con quien admite estar distanciado desde hace más de un año. “Roma no paga traidores”, insistió, una frase que se convirtió en su mantra cada vez que se le consulta por la interna con Villarruel.

En un tono encendido, Milei comparó la situación con el mundo empresarial: “Si un empleado no cumple porque odia a otro del equipo, lo tenés que echar. Esto es igual. Nosotros tenemos un jefe que se llama pueblo argentino”. En ese sentido, defendió su agenda de gobierno —bajar la inflación, reducir impuestos y terminar con la inseguridad— y afirmó que cualquier desviación de ese camino implica traicionar a los 15 millones de votantes que lo apoyaron.

Además, fue aún más allá al acusar a los senadores que apoyaron las medidas sociales de ser “asesinos de jóvenes” por comprometer el futuro del país con un gasto fiscal que, según él, equivale al presupuesto de “una YPF por año”. “Villarruel lo podía parar y no lo paró. Lo hizo en concordancia con los kukas”, remarcó.

En respuesta a las críticas sobre el ajuste a los haberes jubilatorios, el Presidente defendió los niveles actuales: “Cuando llegamos, la mínima era de 80 dólares. Hoy está en 320, con una economía más abierta”.

Lejos de bajar el tono, Milei cerró con una advertencia directa: “No tengo miedo. Cada cosa que ella haga va a estar expuesta. Qué me van a extorsionar con golpismo, me importa tres carajos. Vinimos a hacer el mejor gobierno de la historia. Roma no paga traidores, populistas ni arruinadores del país”.

La interna entre los máximos referentes del Ejecutivo promete seguir escalando y genera incertidumbre en un momento económico y político clave para la administración libertaria.