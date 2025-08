Fuerte repudio opositor al triple veto de Milei sobre jubilaciones, moratoria previsional y discapacidad

Javier Milei vetó leyes sobre aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

La oposición lo calificó de “cruel” y “desalmado”, denunciando un ajuste contra los más vulnerables.

Referentes peronistas como Tolosa Paz, Arroyo, Mendoza, Capitanich, Sagasti y Toniolli repudiaron la medida.

UP intentará revertir los vetos en el Congreso con mayoría especial.

La tensión política se agudiza en plena campaña electoral hacia octubre.

El presidente Javier Milei desató una nueva tormenta política al vetar tres leyes clave aprobadas por el Congreso: el aumento a los jubilados, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. La decisión, oficializada en el Boletín Oficial, provocó un inmediato rechazo en la oposición, que calificó la medida como un acto de “crueldad” y “desprecio” hacia los sectores más vulnerables.

Desde Unión por la Patria (UP), referentes como Victoria Tolosa Paz salieron al cruce con duras críticas. “Milei, te lo explicamos una vez más: la crueldad no tiene lugar en esta patria”, escribió la diputada en X. Además, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y denunció que el Gobierno “miente” cuando dice que no hay plata, señalando que el carry trade sigue beneficiando a grandes especuladores a costa del esfuerzo de los argentinos.

Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social, calificó el veto a la emergencia en discapacidad como “una vergüenza” y acusó al Gobierno de ser “desalmado” e insensible ante el sufrimiento de las personas con discapacidad y sus familias. El legislador anticipó que el peronismo intentará revertir el decreto en el Congreso mediante la insistencia con dos tercios de los votos.

En la misma línea, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue lapidaria: tildó a Milei de “cachivache” y denunció la insensibilidad del oficialismo, al tiempo que vinculó el veto con el uso de fondos de la SIDE para tareas de espionaje interno. Mendoza hizo referencia a una investigación periodística que expuso maniobras de la agencia de inteligencia para monitorear a opositores.

El exgobernador chaqueño Jorge Capitanich también cuestionó la medida y denunció que “este modelo margina a los sectores más vulnerables”. A su vez, criticó al actual mandatario provincial, Leandro Zdero, por congelar los salarios docentes bajo el argumento de “prioridades”. Capitanich reclamó al Congreso que rechace este “modelo de ajuste brutal”.

Desde Mendoza, la senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó la simultaneidad entre los vetos y la recepción de 2.000 millones de dólares del FMI, y advirtió que Milei sostiene “un modelo que se cae a pedazos”. En el mismo tono, el diputado Eduardo Toniolli calificó la medida como una muestra de “perversidad” y lamentó que el presidente “ya no se muestra compungido al vetar un aumento, sino que celebra públicamente el ajuste”.

Mientras la oposición busca forzar el debate en el Congreso para intentar revertir los vetos, la tensión política se agrava en un clima de creciente polarización. La puja entre el oficialismo y la oposición por los sectores más castigados de la sociedad se vuelve el eje de la campaña rumbo a las elecciones de octubre, donde la disputa por el rumbo económico y social del país será inevitable.