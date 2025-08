Con olor a naftalina: Nuevo frente de gobernadores se denomina Provincias Unidas

Por Jorge Levin

Es un frente con mucho olor a naftalina, que no despierta nada y que seguramente será un gran fracaso que le servirá a unos pocos. No tienen una política superadora, el único objetivo es ir en contra de Milei, que no es otra cosa que ir en contra de millones de personas que hace menos de dos años buscaron un cambio absoluto de lo que es la política que desde 1983 nos viene gobernando con tan malos resultados. Hasta el nombre huele a viejo

La semana pasada se formalizó un nuevo frente de gobernadores, que llevará el nombre de Provincias Unidas. Este espacio está integrado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), y se formó en una reunión en la Casa de Chubut. Su objetivo es actuar como una alternativa a la polarización entre Javier Milei y el peronismo.

A pesar de que se establecieron los lineamientos generales y se lanzó la consigna "un grito federal", el nombre oficial se definió en una reunión el martes. Los gobernadores planean crear interbloques en el Congreso para desarrollar una agenda federal y atraer a más líderes provinciales. En este contexto, el correntino Gustavo Valdés, enfocado en las elecciones del 31 de agosto, se unirá al frente una vez finalizados los comicios. También están en la mira otros gobernadores, como Gustavo Sáenz de Salta, así como Jorge Macri, quien ya ha alineado su apoyo a La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

El acuerdo, que incluye al exgobernador cordobés Juan Schiaretti, busca una unidad legislativa mientras los dirigentes mantendrán sus frentes en sus respectivas provincias. Esta alianza tiene como objetivo enviar un mensaje a la Casa Rosada en un momento crítico de la política argentina.

Ignacio Torres indicó que no descartan presentar un candidato presidencial para 2027, subrayando la necesidad de una representación federal. “Deberíamos tenerlo”, afirmó Torres.

El acta constitutiva del nuevo frente destaca la importancia de que los gobernadores defiendan los intereses de sus provincias y contribuyan a la gobernabilidad. "Hemos decidido competir conjuntamente en las elecciones de octubre", señala el documento, expresando también un compromiso hacia el futuro.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó el nuevo frente, calificándolo de "kirchnerismo de baja intensidad" ante la presencia de gobernadores de diferentes alineamientos políticos.

Además, el nuevo frente consiguió el respaldo de más de 400 intendentes de cinco provincias, quienes apoyan la iniciativa a través de redes sociales. Algunos nombres destacados son Daniel Passerini (Córdoba), Pablo Javkin (Rosario) y Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy). Los intendentes subrayan su compromiso con la producción y el desarrollo local.

El respaldo se formalizó en una reunión con la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, donde los intendentes apoyaron proyectos de ley sobre redistribución de fondos de la Nación.

La mayoría de los mandatarios son personas jóvenes, aunque no por eso dejan de ser unos "viejos meados" de la política