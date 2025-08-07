El peronismo golpista quiere romper el equilibrio fiscal y quebrar el Estado

Por Carlos Zimerman

Este miércoles, la Cámara de Diputados se convirtió en un escenario de confrontación política, donde la oposición kirchnerista logró aprobar un proyecto que, bajo la bandera de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, esconde un verdadero peligro: la posible destrucción del superávit fiscal que ha costado tanto esfuerzo y sacrificio al Gobierno de Javier Milei. Esta acción no solo pone en riesgo la estabilidad económica del país, sino que podría desencadenar una nueva crisis que todos preferiríamos evitar.

Durante la sesión, se discutieron iniciativas que incluían un aumento sin justificación en el presupuesto universitario y salarios de docentes. Este tipo de propuestas, que se inician con buenas intenciones, se sustentan en la promesa de gastos adicionales sin ofrecer fuentes claras de financiamiento. La declaración de emergencias en áreas críticas, como la salud y la ciencia, solo añade más peso a un sistema ya bastante cargado.

La votación resultó en 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, con el apoyo de bloques como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, entre otros. Esta aprobación debería encender alarmas: no puede haber crecimiento sostenible si se ignora la responsabilidad fiscal. La propuesta, originada del bloque radical disidente Democracia para Siempre, sugiere una actualización automática de los gastos de universidades y hospitales, así como un incremento en las becas estudiantiles, pero carece de un plan claro sobre cómo se costearán estas medidas.

Los legisladores libertarios, fieles a su compromiso con el superávit fiscal, han advertido sobre las implicaciones de un gasto excesivo que podría comprometer la estabilidad económica del país. Recordemos que Javier Milei ya había rechazado propuestas similares en 2024, argumentando que el superávit fiscal es un pilar fundamental para el futuro económico argentino. A este respecto, La Libertad Avanza ha reiterado con firmeza en sus redes sociales que "EL SUPERÁVIT FISCAL NO SE NEGOCIA", un mensaje que resuena como un llamado a la cordura en un mar de propuestas populistas.

En conclusión, es imperativo que la discusión sobre el financiamiento de las universidades y otros gastos públicos se base en un análisis riguroso y responsable. La economía argentina no puede soportar más medidas desesperadas que, aunque puedan parecer bien intencionadas, amenazan la salud fiscal del país. La responsabilidad en la gestión pública debe prevalecer sobre el anhelo de soluciones rápidas y sin fundamento.