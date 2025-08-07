El Gobierno eliminó las retenciones a la exportación de productos del sector minero

El Gobierno decretó la eliminación de retenciones para las exportaciones de productos mineros. La medida entrará en vigencia este viernes y llega después de la rebaja de alícuotas para la soja, el maíz y otros productos agropecuarios.

A través del Decreto 563/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, la quita de las retenciones fue formalizada esta medianoche. La normativa ordena fijar en cero por ciento (0%) la alícuota del derecho de exportación para una serie de mercaderías del sector minero, comprendidas en distintas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur.

La medida incluye a los productos categorizados en losrubros de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, y piedras preciosas y/o semipreciosas.

Por otra parte, la nueva normativa deroga el Decreto 308/2022, que había creado el registro optativo de exportaciones en cobre.

Justamente, días atrás, se anunció la presentación de un RIGI de cobre por más u$s15.000 millones, que podría convertirse en la inversión extranjera directa más grande de la historia argentina.

“Esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”, sostiene el decreto en los considerandos.

Además, señala que la minería representa un 80% de la capacidad exportadora que tienen las provincias de Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.

Fuente: Ámbito