Media sanción a la ley de financiamiento universitario: cómo votaron los diputados de Santa Fe
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles en sesión especial la ley de Financiamiento Universitario por 158 votos a favor, 73 negativos, 2 abstenciones y 23 ausentes.
La diputada del PRO Germana Figueroa Casas se abstuvo.
Votaron a favor Mario Barletta, Melina Giorgi, Esteban Paulón, Mónica Fein, Florencia Carignano, Eduardo Toniolli, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler y Roberto Mirabella.
Estuvieron ausentes los diputados santafesinos Luciano Laspina y Gabriel Chumpitaz.
