Media sanción a la ley de financiamiento universitario: cómo votaron los diputados de Santa Fe

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles en sesión especial la ley de Financiamiento Universitario por 158 votos a favor, 73 negativos, 2 abstenciones y 23 ausentes.

La diputada del PRO Germana Figueroa Casas se abstuvo.

Votaron a favor Mario Barletta, Melina Giorgi, Esteban Paulón, Mónica Fein, Florencia Carignano, Eduardo Toniolli, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler y Roberto Mirabella.

Estuvieron ausentes los diputados santafesinos Luciano Laspina y Gabriel Chumpitaz.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.