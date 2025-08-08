En Rafaela la clase política "mostró la hilacha"

Por Carlos Zimerman

Llegó la hora de la institucionalidad, de dejar de gobernar con caprichos y ajustarse a los principios democráticos y republicanos. No es sano hacer compras directas, ya que esto tiende a generar un manto de dudas que no le hace bien ni al intendente Leonardo Viotti ni al sistema en sí. Se podía haber organizado una compra de alimentos mediante un proceso licitatorio; no existen excusas, y Viotti no puede cometer nuevamente el mismo error. El justicialismo se vistió ayer de "San Martín" y defendió la institucionalidad, como si cuando gobernaban no hubiesen hecho lo mismo. Pareciera que los políticos no aprenden y siguen tirando de la cuerda. La gente está cansada de las discusiones estériles que no conducen a nada, por ello termina votando a Milei. Lo de ayer en el Concejo Municipal fue un verdadero papelón. Unos y otros se pasaron facturas, y ninguno de los actores de esta novela turca advirtió que todos, en alguna medida, quedaron manchados. Resulta poco creíble los argumentos de ambos, y lo peor de todo es que en el medio el debate era por la compra de alimentos para la gente más necesitada, para los más vulnerables de la sociedad. Ayer, la clase política de Rafaela "mostró la hilacha".