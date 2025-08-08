Pullaro: "El Estado no puede retirarse de las obras centrales"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles una recorrida por las obras en ejecución en el Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, autoridades aeroportuarias y representantes de la Secretaría de Transporte y Logística.

La visita tuvo como eje principal la supervisión de los trabajos y el anuncio de novedades sobre la renovación de la pista, una obra considerada clave para la conectividad aérea y logística de la región.

En diálogo con la prensa, Pullaro confirmó que, debido a la urgencia que implica el estado actual de la pista, la Provincia avanzará con una contratación directa por emergencia, pero garantizando transparencia en el proceso. “Vamos a publicar el pliego que se había utilizado en la licitación nacional que fue dada de baja por ORNA. Queremos que todas las empresas interesadas tengan la posibilidad de presentarse nuevamente”, aseguró el mandatario, al tiempo que anunció que desde las 2 de la madrugada de este jueves estará disponible la convocatoria en la web del aeropuerto.

El gobernador cuestionó con dureza la retirada del Gobierno nacional de la obra pública. “Se había planteado que iban a venir inversiones privadas para reparar rutas nacionales, pero eso no sucedió. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie”, sentenció. Y mencionó el mal estado de las rutas nacionales 34, 11 y 33 como ejemplos de esta desinversión. “No me imagino ningún país desarrollado que descuide su infraestructura vial o energética”, agregó.

Pullaro también apuntó contra la visión exclusiva del equilibrio fiscal que guía las decisiones del Ejecutivo nacional. “Está bien ordenar las cuentas, nosotros también lo hicimos en Santa Fe. Pero no puede ser el único objetivo.

Hay que ser eficientes, administrar bien los recursos y tener una mirada productiva”, subrayó. En esa línea, defendió el rol del Estado como motor de desarrollo, sobre todo en momentos de crisis.

Como contracara de esa política de retracción, el gobernador destacó el plan de obras impulsado por la gestión provincial, que permitió, en solo 19 meses, reparar casi 4.200 kilómetros de rutas santafesinas. “Parece mentira, pero lo hicimos.

La inversión fue mucha. Las rutas estaban deterioradas, pero hoy los santafesinos ven resultados concretos”, dijo. Y mencionó obras emblemáticas como el tercer carril del Autopista Rosario–Santa Fe y mejoras en avenidas e infraestructura deportiva.

Finalmente, Pullaro enfatizó que estas inversiones se realizan “con recursos propios” y en “el peor momento de la República Argentina”, como una muestra de que “cuando no se derrocha y se administra con responsabilidad, el Estado puede estar presente donde más se lo necesita”. La intervención en el aeropuerto rosarino, remarcó, forma parte de esa lógica: sostener y ampliar la infraestructura clave para el desarrollo productivo y la conectividad de Santa Fe.

