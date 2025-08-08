En el cierre de alianzas, Provincias Unidas confirmó los primeros lugares de la lista

En el cierre del plazo de presentación de las alianzas electorales para las elecciones de diputados nacionales del próximo 26 de octubre, la nota la dio el oficialista Provincias Unidas que definió oficialmente los nombres de los cuatro primeros candidatos a diputados.

La lista -como anticipara El Litoral- la encabezará Gisela Scaglia quien será secundada por el socialista Pablo Farías y la actual diputada radical Melina Giorgi. El cuarto lugar será para Rogelio Biassi (Creo); quinto para el PDP y el sexto para UNO.

Scaglia es la vicegobernadora y presidenta del Pro y aceptó el desafío propuesto por Pullaro de representar al gobierno santafesino en el Congreso. Después de muchas negociaciones, el socialismo terminó mocionando el nombre de Farías, actual presidente del interbloque de Unidos en la Cámara de Diputados y ex ministro de Gobierno.

En tanto, Giorgi es una diputada que terminará su mandato en diciembre y que pertenece al espacio interno de Pullaro en el radicalismo. Biassi, en tanto, es uno de los dirigentes de máxima confianza de Pablo Javkin en el gabinete rosarino.

Precisamente los apoderados de la mayoría de los partidos que integran Unidos a nivel provincial son los participantes de Provincias Unidas, la coalición surgida del acuerdo de cinco gobernadores, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro más Córdoba, Jujuy, Santa Cruz y Chubut.

UCR, Pro, Partido Socialista, Encuentro Republicano Federal, PDP, Creo, Hacemos y UNO están entre algunos de los firmantes.

Fuerza Patria

En tanto, a media tarde, los apoderados del Partido Justicialista inscribían Fuerza Patria donde se integraban entre otros partidos el Frente Renovador: Santafesino Cien por Ciento; Ciudad Futura, Partido Solidario; Principios y Valores; Frente Grande, Partido Progreso Social, el Instrumento Electoral por la Unidad Popular y Patria Grande.

En el sector todavía no están definidos los principales candidatos a diputados aunque se mencionan los nombres de Agustín Rossi y de Eduardo Toniolli.

Otros partidos

La Libertad Avanza no hará alianza electoral y sus candidatos serán elegidos en la Casa Rosada.

También fue anotada la alianza Defendamos Santa Fe (MID y Pais, entre otros) que podría llevar como candidato al actual legislador nacional Roberto Mirabella.

En tanto, se presentó el Frente Amplio por la Soberanía formado por la Liga de los Pueblos Libres, el Movimiento Libres del Sur, PARES, Partido Comunista Revolucionario PCR-PTP, Bases (PS), Alfonsinismo Auténtico, Encuentro por Rosario, SI, Partido Comunista, Concejalía Popular. Los principales postulantes a diputados del sector serán Gabriela Sosa y Luciano Vigoni.

