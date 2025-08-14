El PJ bonaerense se prepara para una interna que reaviva viejas tensiones

Convocatoria a elecciones internas: Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense desde 2021, llamará a elecciones internas para renovar autoridades entre noviembre y diciembre, al final de su mandato.

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires se encamina a un nuevo capítulo de su convulsionada interna. Máximo Kirchner, presidente del espacio desde 2021, anunció que convocará en los próximos días a elecciones internas para renovar autoridades, en un movimiento que promete reabrir heridas recientes y exponer las fracturas que atraviesan al peronismo bonaerense.

Fuentes cercanas al jefe de La Cámpora confirmaron que la votación podría fijarse para fines de noviembre o diciembre, coincidiendo con la finalización de su mandato. Para el kirchnerismo, esta instancia representa una oportunidad para disputar la representación interna y medir fuerzas después del turbulento cierre de listas legislativas para la elección provincial del 7 de septiembre y los comicios nacionales del 26 de octubre.

«Los que viven hablando de la conducción de Máximo y demás, ahora van a tener la oportunidad de dar la disputa interna, veremos si están», desafió uno de sus colaboradores, dejando en claro que la confrontación no se dará por mínima.

Un historial marcado por el conflicto

Kirchner asumió la conducción del PJ bonaerense el 18 de diciembre de 2021 en un acto en San Vicente junto al entonces presidente Alberto Fernández. Aquella elección, realizada de forma virtual por las restricciones sanitarias, estuvo marcada por la resistencia del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien inició una batalla judicial contra el proceso y desde entonces se distanció políticamente del kirchnerismo, aunque competirá en esta elección con su propio sello, Fuerza Patria.

En caso de no alcanzarse un acuerdo para conformar una lista de consenso, la interna partidaria se desarrollará con el escenario electoral bonaerense ya definido. Desde el propio PJ admiten que, ante la ausencia de Primarias que ordenen al espacio y la falta de un liderazgo vertical incuestionable, la elección interna podría convertirse en un factor de reorganización estratégica.

Equilibrio de fuerzas y tensiones internas

Hoy, la estructura del partido refleja un empate de poder entre cristinistas y axelistas. Máximo Kirchner cuenta con el respaldo de la vicegobernadora Verónica Magario, alineada con Axel Kicillof, mientras que otras figuras relevantes del organigrama, como el ministro de Trabajo Walter Correa, los ministros Gabriel Katopodis y Andrés Larroque, la diputada Victoria Tolosa Paz y el intendente Jorge Ferraresi, mantienen posiciones críticas frente a la conducción camporista.

En el kirchnerismo admiten que podrían perder el control del PJ bonaerense si el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y otros sectores refractarios logran imponerse. Sin embargo, aseguran que no temen al desafío: «Fuimos a una PASO en Lanús, Quilmes y Hurlingham y las ganamos. En Lanús le ganamos a Grindetti, mano derecha de Macri», recuerdan desde La Cámpora, subrayando la fortaleza electoral de sus candidatos en distritos clave.

Una interna en un momento clave

La convocatoria llega en un momento especialmente delicado. El cierre de listas para las elecciones provinciales dejó heridas abiertas y un malestar profundo entre distintos sectores. «El cierre fue pésimo, nunca en la historia del PJ pasó algo así», reconoció un dirigente cercano al diputado, dejando entrever que las disputas internas aún no han encontrado resolución.

Analistas del peronismo coinciden en que esta interna no solo definirá quién liderará el PJ bonaerense en los próximos años, sino que también servirá como termómetro de las fuerzas internas de cara a las elecciones nacionales. La capacidad de La Cámpora para mantener su control frente a los sectores críticos podría influir en la estrategia electoral del oficialismo en la provincia y, por extensión, en el escenario político nacional.

En este contexto, la renovada interna del PJ bonaerense se perfila como un desafío tanto político como estratégico: medir la fuerza de las distintas corrientes, consolidar liderazgos y, al mismo tiempo, intentar recomponer un frente que ha mostrado fisuras evidentes en los últimos meses. La votación interna será, sin dudas, un punto de inflexión para el peronismo más grande del país.