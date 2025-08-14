Guillermo Francos desmiente rumores sobre candidatura y apuesta a fortalecer LLA en el Congreso

Desmentida de candidatura: Guillermo Francos, jefe de Gabinete, negó ser candidato a senador por La Libertad Avanza (LLA), aclarando que no existe propuesta formal y que su prioridad es la gestión en el gabinete.

En la antesala de la presentación de las listas para las elecciones legislativas nacionales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a desmentir los rumores que lo vinculaban como posible candidato a senador por La Libertad Avanza (LLA). Durante una entrevista televisiva, el funcionario fue categórico: “No voy a ser candidato a senador”.

El nombre de Francos había circulado con fuerza en las últimas semanas como una opción respaldada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, el propio jefe de Gabinete cerró cualquier especulación, asegurando que no existe ninguna propuesta formal y que, incluso de existir, no estaría dispuesto a dejar su cargo. “Primero, nadie me dijo nada y, aunque me lo dijeran, no lo sería”, afirmó.

El funcionario destacó que su prioridad es la gestión al frente de la Jefatura de Gabinete y descartó involucrarse en una campaña electoral en este momento. “No tengo ganas de estar en medio de una campaña electoral cuando tengo tantas cosas que hacer como jefe de Gabinete”, sostuvo. Francos agregó que no cree que Milei le pida ocupar un puesto en el Congreso.

Un Congreso en clima tenso

En diálogo con la prensa, Francos se refirió al clima “áspero” que predomina en el Congreso Nacional. Según su visión, la oposición podría implementar diversas estrategias para dificultar el trabajo legislativo en la previa a los comicios. “Es la política argentina. Es pasar de tener conversaciones de acuerdo a pasar a este tipo de situaciones como la que pasó la semana pasada o la que puede llegar a pasar si juntan el quórum en las próximas sesiones”, explicó.

Pese al contexto complicado, Francos expresó su confianza en los resultados de octubre y proyectó que el oficialismo contará con un bloque más numeroso en el Congreso. “Me imagino cuál va a ser el resultado de octubre y quiero verme en el Congreso del 10 de diciembre, donde las cosas para nosotros van a ser mucho más sencillas que lo que son ahora”, indicó. Además, anticipó que LLA tendrá presencia en territorios estratégicos como La Matanza, donde actualmente predomina el peronismo: “Seguramente vamos a tener un bloque importante en La Matanza, donde vamos a poder luchar”, subrayó.

Expectativas en la Provincia de Buenos Aires

Con respecto a las elecciones del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, Francos optó por la cautela. No obstante, adelantó que el oficialismo podría sorprender con los números, incluso en bastiones históricamente peronistas como la Tercera Sección electoral. “Paliza no va a haber”, afirmó, y vaticinó un desempeño destacable en La Matanza.

El jefe de Gabinete también aprovechó para cuestionar la gestión municipal del kirchnerismo, al que acusó de “haber hecho pelota” el distrito. Asimismo, interpretó la candidatura de Verónica Magario a la vicegobernación como un intento de equilibrio político dentro del oficialismo provincial.

La estrategia comunicacional y el juicio a la gestión kirchnerista

Finalmente, Francos defendió el uso del lema “Nunca más” como bandera de campaña contra el kirchnerismo, responsabilizado por la crisis en la Provincia de Buenos Aires. Según el funcionario, la ex presidenta Cristina Kirchner habría advertido a Axel Kicillof sobre la conveniencia de no separar las elecciones nacionales de las provinciales, con el objetivo de evitar un juicio directo a la gestión bonaerense.

En este marco, Francos reafirmó que su foco sigue siendo la coordinación del gabinete y la consolidación de la estrategia legislativa de La Libertad Avanza. Si bien descarta una candidatura propia, su proyección política se centra en reforzar la presencia de LLA en el Congreso y en territorios clave, en un contexto electoral que promete ser disputado y de alta tensión.

Con la campaña a punto de iniciar y las listas aún en definición, la postura de Francos despeja un escenario que había generado especulación en los últimos días, mientras el oficialismo busca consolidar su bloque y ampliar su influencia en la arena política bonaerense y nacional.