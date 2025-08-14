ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

El Plenario Provincial de Delegados y Delegadas de ATE resolvió la “aceptación en disconformidad” de la propuesta salarial semestral presentada por el Gobierno de la provincia.

La propuesta contempla un aumento del 7% para el segundo semestre, un 1,5% para julio y agosto; y 1% para los meses restantes. En la votación, que relevó más de 1.100 lugares de trabajo, el 56% se inclinó por aceptar en disconformidad, mientras que el 44% votó por el rechazo.

Las mociones puestas a consideración fueron tres:

Aceptación

Aceptación en disconformidad

Rechazo y paro de 24 horas

El plenario también resolvió declararse en estado de asamblea permanente y exigir al Gobierno Provincial adelantar el pago de haberes a jubilados y pensionados provinciales, así como extender el mínimo garantizado a ese sector.



“Todo el sector privado está planteando al menos la preservación de las fuentes de trabajo, en lugar de las políticas salariales. Este es el contexto”, señaló el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor.

El dirigente explicó que, según transmitió el Ejecutivo, en el cronograma de agosto —que se dará a conocer en las próximas semanas— se informará también el pago de la planilla complementaria correspondiente al retroactivo de julio.

Delfor agregó que el lunes se reunirá la paritaria técnica para avanzar en otros temas, como el reconocimiento de la función de los más de 8 mil porteros de la provincia, lo que implicaría una suma cercana a los $30.000 de bolsillo. También se abordarán otras situaciones sectoriales en las comisiones paritarias jurisdiccionales, vinculadas a reconocimiento de funciones, estructuras y mejoras laborales.

Sobre la propuesta, señaló que el primer trimestre contempla $40.000 de suma garantizada y el segundo, $70.000. Además, al ser una paritaria abierta, si se produce un cambio en la política económica nacional que impacte en la provincia, se volverán a reunir.

“Con este acuerdo salarial estamos superando, sobre todo en el primer tramo, el porcentaje de inflación por el impacto de las sumas garantizadas y los acuerdos sectoriales que permiten mejoras concretas”, sostuvo, a la espera de que se conozca el porcentaje de inflación del Ipec.

