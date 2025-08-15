Convención a mitad de camino: cuáles fueron los temas de más interés ciudadano

A exactamente un mes de que comenzara la Convención Reformadora y habiendo llegado precisamente a la mitad de la extensión temporal habilitada para su funcionamiento, se realizan los primeros balances de un hecho histórico que alumbrará una nueva carta magna después de 60 años.

En diálogo con El Litoral, Juan Cruz Cándido, subsecretario de la Convención, evaluó como "positiva" esta primera etapa de trabajo, destacó la participación ciudadana a través de la presentación de proyectos y bregó por un texto constitucional que "logre estar a la altura de las circunstancias".

- ¿Cuál es el balance que se realiza a treinta días del funcionamiento de la Convención?

- Creo que estamos cumpliendo las expectativas. Primero porque se pensaba en una Convención abierta a la participación ciudadana y eso ocurrió con cerca de 700 proyectos que fueron presentados. Creo que es el primer caso de una Constitución que acepta en un mismo plazo la presentación de proyectos tanto de particulares como de instituciones o de convencionales. ¡Setecientos proyectos fueron presentados en la mesa de entrada! Y más del 90% pertenecen a ciudadanos o entidades de la sociedad civil. El resto, a convencionales o partidos políticos. Eso habla de una participación importante que se refuerza con la cantidad de audiencias públicas y abiertas que se hicieron en el marco del trabajo de las distintas comisiones. Han participado cerca de 400 personas de esas audiencias. Por lo tanto, se cumplió uno de los objetivos de la Convención que era no hacerla cerrada solamente a los convencionales o al ámbito de la política partidaria.

- ¿Ha sido hasta aquí igual de exitosa en términos de los consensos logrados?

- Siempre es muy complejo en una convención constituyente lograr consensos. Pero al menos en la discusión y elaboración del reglamento, se logró un texto votado por unanimidad, excepto dos artículos; y en un solo día de funcionamiento de la convención. Eso habla de un nivel importante de capacidad para alcanzar acuerdos, más allá de lo que se diga por ahí en los discursos. Hay una convivencia que expresa una buena capacidad de alcanzar consensos y, en paralelo, el trabajo de las comisiones, escuchando primero a la sociedad civil y ahora con la elaboración de los dictámenes, aporta también a ese trabajo conjunto.

- ¿Imaginan esta segunda mitad de la Convención con una mayor intensidad en los debates?

- Sí, si bien ahora tenemos mucha intensidad distribuida en las diferentes comisiones, vamos a tener unos diez días a partir del 23 de agosto, con mucha intensidad en el trabajo de la Comisión Redactora. Después probablemente tengamos sesiones todos los días del plenario para poder ir debatiendo los distintos bloques temáticos que se refrendan en los dictámenes. La Redactora va a tener una periodicidad de reuniones prácticamente diaria.



- ¿El oficialismo logró amalgamar las diferencias planteadas en los siete proyectos distintos que se presentaron por el frente Unidos?

- Todos los bloques tuvieron proyectos; ninguno tuvo un proyecto único. El oficialismo decidió que sean los partidos políticos los que presentaran proyectos y por eso hubo uno por cada partido. Pero también hay en el caso de varios bloques proyectos parciales donde la bancada presenta uno y los convencionales presentan otros para algunos artículos específicos. En el caso de los bloques de Unidos se viene trabajando en las comisiones y se está avanzando para sintetizar las diferentes posturas a través de los dictámenes.

- ¿Hay algún tema derivado de la participación ciudadana que haya sorprendido por lo disruptivo o inesperado?

- Bueno, ingresó la cuestión de reconocer los derechos de los animales; un tema que el radicalismo también lo había planteado. También generaron mucha participación, con la presencia de entre 300 y 400 personas, las audiencias por régimen municipal y derechos y garantías.

- ¿Coincide ese interés ciudadano con las discusiones duras de la política, como la reelección o la estructura del poder en la provincia?



- La mayoría de los proyectos ingresados por la gente tienen que ver con la declaración de derechos y garantías. Hay algunas cuestiones vinculadas a régimen municipal, pero más que nada, al derecho de la ciudad y al ordenamiento territorial. La gran mayoría de las entidades ciudadanas van por otro lado; es lo que pasa siempre y es lo que está pasando… La política está en un planeta y la ciudadanía está en otro. Esperemos que se conecten o que la Convención sea el ámbito para poder conectarlos.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.