China intenta ampliar su red de seguridad social: muchos chinos están preocupados

A partir del 1 de septiembre, todos los empleadores en China deben contribuir a los beneficios de sus empleados, para apoyar sus pensiones, atención médica, licencias de maternidad y más.



Eso debería ser una buena noticia para muchos chinos comunes, dado lo precaria que ha sido la red de seguridad social en China. Pero en lugar de celebrar, muchos en China han reaccionado con preocupación y frustración.



Los propietarios de pequeñas empresas han dicho que sus costos laborales se dispararán. Los trabajadores han especulado que sus jefes los despedirán o les bajarán el salario. Los economistas han advertido que la política podría empujar a más personas hacia la economía de trabajos temporales, posiblemente reduciendo la tasa de empleo formal y despojando a los trabajadores de protecciones.



“Si nos obligan a pagar, tendremos que cerrar el negocio e irnos a casa”, dijo Yan Xuejiao, cuya familia dirige una tienda de fideos de arroz en Pekín.



“Especialmente con la situación de los negocios este año, pregunte por ahí: ¿qué dueño de negocio puede hacerlo?”, continuó, señalando los restaurantes vacíos, incluido el suyo, en la calle del centro. “Todos estamos a punto de entregar el local y renunciar”.



Que el requisito haya sido recibido con tanta ansiedad muestra los desafíos que enfrenta el gobierno chino para fortalecer su débil red de seguridad social. Por un lado, los expertos coinciden en que China necesita urgentemente reponer su fondo estatal de pensiones, que según expertos podría agotarse para 2035, y aliviar los costos de la vivienda, la educación y la atención médica. Eso ayudaría a que las familias chinas sientan menos presión para ahorrar para emergencias y gasten más, un objetivo clave del gobierno para impulsar una economía en desaceleración.

Pero la recesión económica también significa que muchas pequeñas y medianas empresas ya están luchando por mantenerse a flote, incluso antes de pagar el seguro social, que según la ley china se financia con aportes de empleadores y empleados. Algunos jóvenes también han optado por no pagar los beneficios, prefiriendo quedarse con más dinero para sus necesidades diarias.

Si Pekín sigue adelante, el costo podría ser elevado. Analistas de Société Générale estimaron que la norma podría aumentar los costos para empleadores y trabajadores en aproximadamente un 1 por ciento del producto interno bruto de China. Al igual que muchos de sus homólogos estadounidenses, muchos jóvenes chinos también son escépticos de que alguna vez lleguen a ver el bienestar prometido. Con menos nacimientos y una base decreciente de futuros trabajadores que aporten al sistema de pensiones, les preocupa que los fondos se agoten antes de que se jubilen.

“Si personas como nosotros tenemos que seguir pagando durante otros 20 años, ¿acaso viviré 20 años más?”, dijo la señora Yan, que tiene poco más de 40 años. “Incluso si llego a ese punto, ¿puedo estar segura de que recibiré ese dinero?”.

La ley china ha exigido durante mucho tiempo que empleadores y empleados aporten cada uno a un fondo de seguridad social. La proporción exacta varía según la región, pero generalmente equivale a alrededor del 10 por ciento del salario del trabajador y alrededor del 25 por ciento por parte del empleador. (Los trabajadores a tiempo parcial o temporales sin contratos laborales formales están exentos).

Pero la ley se aplicaba de manera laxa, y muchos empleadores pagaban de menos, se saltaban los pagos por completo o firmaban acuerdos informales con sus empleados para darles dinero en efectivo en su lugar. Una encuesta del año pasado a más de 6.000 empresas chinas encontró que menos del 30 por ciento cumplía plenamente con los requisitos del seguro social.

El mes pasado, el Tribunal Supremo Popular declaró nulos esos acuerdos informales y dijo que respaldaría las reclamaciones de los trabajadores que demandaran por aportes no pagados.

El objetivo era proteger a los trabajadores de ser presionados a aceptar contratos laborales injustos, dijeron funcionarios en una rueda de prensa. La medida también “respondería activamente al problema del envejecimiento de la población”, dijo Chen Yifang, un juez.

Pero entre los trabajadores, la reacción fue mixta. Mientras algunos aplaudieron la decisión, diciendo que querían garantías para su futuro, otros dijeron que era más urgente tener más dinero en sus manos ahora.

ZZ Zeng, un empleado de 35 años en un restaurante coreano cerca de la tienda de fideos de la señora Yan, dijo que esperaba que su salario neto de 6.000 renminbi, o unos 840 dólares al mes, bajara al menos 140 dólares una vez que tanto él como su jefe comenzaran a aportar al fondo. Dijo que tal vez tendría que recurrir a sus ahorros para pagar su hipoteca de 700 dólares al mes.

Preferiría seguir sin seguro, dijo: “Tener el dinero en la mano es mucho más satisfactorio”. La promesa de beneficios futuros no le resultaba atractiva, añadió. “Eso está demasiado lejos en el futuro. Mejor centrarse en el presente”.



Otros trabajadores dijeron que esperaban que sus jefes contrataran a más jornaleros o recortaran sus salarios para poder afrontar la situación. Eso es exactamente lo que planea hacer Hu Yang, dueño de una peluquería en Pekín.

El señor Hu dijo que contaría la aportación obligatoria del empleador como parte de los beneficios totales de sus empleados y la descontaría de sus salarios.

De lo contrario, dijo, tendría que asumir miles de dólares más en costos cada mes, lo cual no podía permitirse. “¿Cuánto se puede ganar con una peluquería?”, dijo. “No es solo nuestra industria. Restaurantes, cualquier lugar que contrate trabajadores comunes, es igual en todos lados”.



La seguridad social en China se financia casi exclusivamente con aportes de empleadores y empleados, a diferencia de otros países, donde los ingresos fiscales generales también contribuyen. Eso significa que las tasas de aportación requeridas de empleadores y empleados son mucho más altas que en muchos otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, el impuesto combinado para la Seguridad Social y Medicare es de menos del 8 por ciento tanto para empleadores como para empleados; en Japón, empleadores y empleados aportan alrededor del 14 por ciento cada uno a pensiones y seguro médico.

La fuerte dependencia de los empleadores es un legado de los días de la economía planificada de China, cuando las empresas estatales eran responsables del bienestar de la mayoría de los trabajadores.

El gobierno debería reducir gradualmente esas tasas, dijo Lu Quan, profesor de seguridad social en la Universidad Renmin de Pekín. Eso, combinado con una aplicación más estricta para que los empleadores realmente aporten a los fondos, permitiría al gobierno aumentar las pensiones sin sobrecargar en exceso a los dueños de negocios.

“El requisito previo para la participación obligatoria en un sistema es que sea un buen sistema”, dijo. “Así que todavía necesitamos bajar las tasas de aportación. Son dos caras de la misma moneda”.

Pero las autoridades también deben abordar la desconfianza de los jóvenes en el sistema y asegurarles que realmente recibirán los beneficios, dijo Zongyuan Zoe Liu, investigadora de estudios sobre China en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York. Esa desconfianza se ha visto agravada por un historial de malversación de fondos de pensiones por parte de gobiernos locales, así como por ingresos que no han aumentado mucho.

“Creo que es pura matemática. Si la gente se da cuenta de que sus salarios no van a crecer, ¿cómo pueden confiar en que su aporte a la pensión de hoy se distribuirá dentro de décadas?”, dijo la señora Liu.

También hay problemas más arraigados. Muchos jóvenes chinos desconfían de la intromisión del gobierno tras los estrictos controles impuestos durante la pandemia. Ven el sistema de pensiones, que otorga más beneficios a los jubilados urbanos del sector público que a quienes trabajaron en empresas privadas o en zonas rurales, como profundamente injusto, dijo la señora Liu.

“No hay una solución fácil”, dijo. “No es que el gobierno pueda hacer crecer la economía y este problema se resuelva”.

