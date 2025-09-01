Inundaciones en Santa Fe: La respuesta de Pullaro

Este fin de semana, un fuerte temporal azotó la provincia de Santa Fe, dejando precipitaciones extraordinarias. En varias ciudades y localidades del centro y sur, los registros superaron los 150 milímetros, duplicando la media de agosto, y en algunos casos, alcanzaron los 300 milímetros. Aunque el fenómeno provocó anegamientos, no se registraron inundaciones masivas. El gobernador Maximiliano Pullaro atribuyó la resistencia de la provincia a las obras realizadas en los últimos meses, afirmando: "La obra pública salvó a Santa Fe de inundaciones".

Un plan efectivo de obras y limpieza

Desde enero, el gobierno provincial ha implementado un plan intensivo que incluye la limpieza de más de 2.000 kilómetros de canales y trabajos en desagües en 100 localidades consideradas de alto riesgo hídrico. Pullaro destacó que estas obras, junto con la colaboración de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, permitieron activar rápidamente un plan de emergencia. "Si no hubiéramos realizado estas inversiones, muchas localidades estarían bajo agua", dijo.

Respuestas oportunas a situaciones críticas

Entre las localidades más afectadas se encuentra María Teresa, donde parte del casco urbano quedó inundado el domingo debido a escurrimientos de campos cercanos. Sin embargo, la respuesta del gobierno provincial fue rápida, con equipos de Defensa Civil y del Ministerio de Obras Públicas acudiendo al lugar. Pullaro remarcó la finalización del "Canal Norte", una obra esencial que facilitó el escurrimiento del agua y permitió la rápida recuperación de la localidad.

Condiciones en cuencas y ríos

Las precipitaciones impactaron principalmente en las cuencas del Carcarañá, Saladillo, Las Encadenadas y La Picasa. En la cuenca del Saladillo, las lluvias alcanzaron los 150 milímetros, pero los drenajes funcionaron adecuadamente. Ahora, el río Saladillo transporta regularmente alrededor de 200 metros cúbicos de agua, mientras que el Carcarañá supera los 800. Esta crecida se espera que llegue a las zonas más bajas en los próximos días.

Pullaro también resaltó que, gracias a una reciente obra en la cascada del Saladillo, se evitaron desbordes que podrían haber afectado a Rosario.

Monitoreo y prevención

La Secretaría de Recursos Hídricos está llevando a cabo campañas de medición y alerta a través de 33 estaciones de monitoreo, supervisando cuencas comprometidas como Ludueña, Saladillo, Frías y Carcarañá, así como vigilando represas como la de Cañada de Gómez. Además, se desarrollan planes de contingencia en colaboración con gobiernos locales.

Obras recientes y planes estratégicos

En el departamento General López, se realizaron trabajos preventivos en varias localidades, como Carreras, Cañada del Ucle y Venado Tuerto, que ayudaron a mitigar los efectos de las lluvias. En Arroyo Seco y María Susana, las obras recientes fueron fundamentales para evitar desbordes y fortalecer defensas urbanas.

El gobierno de Pullaro también está impulsando un paquete de proyectos estratégicos que incluye:

Desagüe troncal Hohenfels en Esperanza

Defensa contra inundaciones en San Javier

Terraplén Garello en La Capital

Canal Escribanos en Fighiera y Bogado

Obras de defensa en Melincué y en la laguna La Picasa

Estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura hídrica de Santa Fe y reducir el riesgo de inundaciones futuras.