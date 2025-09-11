Santa Fe avanza hacia la reforma de su Constitución

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, celebró los consensos logrados en la reforma de la Constitución provincial, la cual considera que “abre las puertas al futuro”. Destacó que la mayoría de los artículos del nuevo acuerdo social fueron aprobados, un hecho que atribuye a un esfuerzo de diálogo y colaboración.

Sin embargo, Juan Monteverde, del partido Más para Santa Fe, criticó el texto afirmando que representa "una parte" y cuestionó el enfoque de Unidos, que presentó siete proyectos distintos. Otros, como Julio Garibaldi y Germana Figueroa Casas, elogiaron el acuerdo que permitió avanzar en la redacción del documento. Figueroa Casas enfatizó la importancia de "resignar posiciones y admitir diferencias", mientras que el radical Esteban Motta subrayó el valor de la transparencia en el proceso.

Pullaro mencionó que la reforma rompió con prejuicios y dejó atrás la cultura política de la confrontación, abogando en cambio por un enfoque inclusivo. "La Constitución debe ser de todos los santafesinos", afirmó. El gobernador resaltó que el 93% de los artículos recibieron un apoyo superior al 67% de los votos, lo que refleja un alto nivel de legitimidad.

Diego Giuliano, también de Más para Santa Fe, destacó que la nueva Constitución es un avance hacia la "justicia social y el bienestar general". Pullaro, por su parte, afirmó que "el poder perdió poder", y que esta reforma representa una clara voluntad de transformación, entregando más control a la ciudadanía.

El gobernador también subrayó la importancia de buscar consensos en un contexto nacional de incertidumbre económica, buscando atraer inversiones para el desarrollo. “Santa Fe se abre al futuro y se organiza detrás de los valores que nos dieron identidad como cuna de la institucionalidad”, manifestó Pullaro, quien instó a combatir los privilegios y promover la unidad.

En el cierre de la sesión, Pedro Aleart, de La Libertad Avanza, criticó el texto, alertando sobre un posible aumento del tamaño del Estado que repercutiría en los contribuyentes. La Comisión Redactora, al emitir el dictamen con 161 artículos y 27 cláusulas, destacó la inclusión de los nombres de los 69 convencionales constituyentes, así como de la fallecida Alejandra Oliveras, en el preámbulo del nuevo texto.

Finalmente, Joaquín Blanco, presidente de la Comisión Redactora, resaltó el trabajo realizado y agradeció a su equipo, confirmando que no se modificaron artículos de la Constitución de 1962 que no estaban habilitados.