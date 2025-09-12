Cae el empleo privado registrado en Santa Fe

El último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reveló que el empleo privado formal en Santa Fe cayó nuevamente en junio, alcanzando los 510.800 trabajadores registrados, una disminución respecto a los 511.600 de mayo. Desde diciembre de 2023, la provincia ha perdido más de 12.000 puestos de trabajo, cuando los empleos formales alcanzaban los 523.700.

Juan Manuel Pusineri, exministro de Trabajo de Santa Fe, destacó que estos datos reflejan la falta de recuperación en el mercado laboral, especialmente en sectores críticos como la industria y la construcción.

A nivel nacional, los únicos sectores que mostraron crecimiento en junio fueron Enseñanza y Servicios sociales y de salud, ambos con un aumento del 0,1%. En contraste, sectores como Pesca, Explotación de minas y canteras, y Transporte y comunicaciones experimentaron retrocesos significativos.

El trabajo independiente también padeció una caída del 10,9%, con variaciones marcadas: los monotributistas sociales sufrieron un desplome del 65,3% debido a cambios normativos, mientras que los aportantes al monotributo común aumentaron en un 4,7%.

Además, el empleo en casas particulares, que representa alrededor de 60.000 personas en Santa Fe, bajó un 1,3%. Este escenario muestra que, a pesar de algunas fluctuaciones positivas, el empleo privado registrado no logra recuperar los niveles previos a la crisis del año pasado.

Julio: Aumento de Despidos

En julio, el empleo privado registrado volvió a contraerse, alcanzando la tasa de despidos más alta del mes desde 2016, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Capital Humano. Aproximadamente 12.000 empleos asalariados se destruyeron, mientras que el sector público incorporó a 7.000 trabajadores.

El empleo en empresas de más de 10 trabajadores cayó un 0,2% en relación a junio. La mayor reducción se observó en la Construcción y los Servicios financieros.

En términos anuales, también hubo una caída del 0,2% comparando con julio anterior. La tasa de entrada se mantuvo constante, pero las desvinculaciones aumentaron, contribuyendo a la caída del empleo neto observado en julio.

Los despidos sin causa incrementaron levemente, alcanzando 0,6 cada 100 trabajadores, un valor que no se registraba desde 2016. Las suspensiones de empleo también mostraron un leve aumento con un 0,4 por cada 100 trabajadores.

Salarios en Aumento

En medio de este panorama, el salario bruto promedio en junio fue de $2.380.439, con un incremento del 46,2% interanual. Desde el Gobierno, se informó que este salario ha recuperado parte del poder adquisitivo perdido en meses anteriores, con un incremento real por segundo mes consecutivo en julio.

En resumen, el empleo privado formal en Santa Fe sigue en retroceso, reflejando un mercado laboral debilitado en medio de un contexto económico desafiante.