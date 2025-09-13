La ruta de los siete Lagos: un recorrido escénico en la Patagonia

La Ruta de los Siete Lagos, situada entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, es un tramo destacado de la Ruta Nacional 40, conocido por su impresionante belleza natural. Este camino atraviesa los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi, ofreciendo un paisaje marcado por frondosos bosques, cumbres nevadas y lagos de aguas cristalinas.

En total, se recorren siete lagos principales: Lácar, Machónico, Villarino, Falkner, Escondido, Correntoso y Espejo. Cada uno de ellos tiene su propio carácter, desde playas de arena y bahías rodeadas de vegetación nativa hasta vistas espectaculares de volcanes y cordilleras. Recientemente, se han añadido dos lagos más, Meliquina y Lolog, ampliando las opciones para los visitantes.

La ruta está bien señalizada y se caracteriza por un aire puro, ofreciendo la posibilidad de avistar cóndores, zorros, ciervos colorados y huemules. Esto realza la experiencia de conexión con la naturaleza.

Cómo Realizar el Recorrido

El inicio del trayecto puede ser desde San Martín de los Andes o Villa La Angostura. Durante el recorrido, hay miradores panorámicos, campings y senderos, así como la oportunidad de realizar actividades como fotografía, trekking, kayak y pesca.

Entre los puntos destacados se encuentran:

Lago Espejo : Con aguas que reflejan majestuosamente las montañas.

: Con aguas que reflejan majestuosamente las montañas. Lago Correntoso : De un color verde azulado, famoso por su puente, considerado el más corto del mundo.

: De un color verde azulado, famoso por su puente, considerado el más corto del mundo. Lagos Escondido y Hermoso : Rodeados de bosques, con opciones de camping cerca de Hermoso.

: Rodeados de bosques, con opciones de camping cerca de Hermoso. Lagos Villarino y Falkner : Con áreas ideales para descansar y pescar.

: Con áreas ideales para descansar y pescar. Lago Machónico : Que presenta un entorno más árido.

: Que presenta un entorno más árido. Lago Lácar: Que marca el final del recorrido en la costa de San Martín de los Andes.

Más que un simple trayecto turístico, la Ruta de los Siete Lagos ofrece una experiencia única que revela la esencia de la Patagonia, dejando una huella imborrable en quienes la recorren.