¿Qué puede pasar en Octubre en la provincia de Santa Fe?

Por Juan Palos

En el horizonte de las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, es fundamental analizar cómo se configurará el voto, que parece estar dividido entre Javier Milei y el gobernador Maxi Pullaro. Este panorama se enriquece con las dinámicas de los partidos que intentan reforzar sus bases tanto en los distritos locales como a nivel provincial.

Primero, es relevante destacar que hay un 30% del electorado que desaprueba tanto a Milei como a Pullaro, y que se alinea con el peronismo. Este segmento de la población representa un desafío considerable para ambos candidatos, ya que la desaprobación sugiere un descontento que podría impactar en la movilización de sus propios seguidores.

Por otro lado, un núcleo duro que apoya exclusivamente a Milei representa entre un 12 y 15%. Este grupo, ferviente y comprometido, es fundamental para el candidato de La Libertad Avanza, aunque, al mismo tiempo, genera interacciones complejas con otros votantes que podrían no compartir en su totalidad la ideología libertaria.

Sin embargo, el verdadero campo de batalla se encuentra en el 35 a 40% que aprueba tanto al presidente como al gobernador. Este voto decisivo podría definir la elección, ya que su existencia sugiere un espacio de cohabitación entre las propuestas de Milei y las políticas de Pullaro. Las alianzas y la estrategia de campaña serán cruciales para magnetizar este segmento.

La formación de la liga Provincias Unidas es un capítulo interesante en este escenario. Aunque se presenta como una construcción transversal, parece más un proyecto a largo plazo que una estrategia inmediata para estas elecciones. Si bien es alentador para quienes buscan un frente provincialista, es clave entender que su relevancia puede crecer hacia el 2027, cuando se perfilen las próximas elecciones generales.

En cuanto a la lista de Provincias Unidas, que cuenta con Gisela Scaglia y Pablo Farías como figuras destacadas, es notable que Pullaro esté liderando esta campaña intermedia. Esta decisión podría resultar en una ventaja o una carga, dado que, en elecciones legislativas, la marca –en este caso, la de su propia administración– suele tener más peso que las propias figuras. Pullaro necesita traducir su responsabilidad en una convocatoria efectiva que impulse a sus candidatos.

El peronismo, por su parte, muestra una fortaleza local indiscutible, especialmente tras su éxito en las elecciones legislativas de junio. Sin embargo, a nivel provincial, la falta de una estrategia unificada lo deja en una posición vulnerable ante un futuro que necesariamente debe reimaginarse si desea ser competitivo hacia 2027.

Por el lado de La Libertad Avanza, es notable que el oficialismo nacional atraviesa un momento delicado. Figures como Juan Pedro Aleart en Rosario y Ana Cantiani en Santa Fe reflejan esta debilidad, ya que Milei enfrenta una fase de meseta en su aprobación. Esto sugiere que cualquier techo electoral para LLA podría no ser tan sólido como se esperaría, limitando sus proyecciones a los resultados de elecciones locales recientes.

Finalmente, es importante señalar las dinámicas en Rosario y Santa Fe. En Rosario, Pablo Javkin tiene una aprobación de apenas un 30%, lo que sugiere que la seguridad, uno de sus principales pilares, no ha logrado el impacto esperado en la confianza del electorado. En contraste, Juan Pablo Poletti en Santa Fe muestra un diferencial positivo, equilibrando expectativas con logros. Mientras tanto, en Rafaela, Leonardo Viotti enfrenta un descontento que supera el 50%, lo que indica que las críticas hacia su gestión podrían ser un lastre en futuras contiendas.

En conclusión, el clima electoral de octubre no solo dependerá de las decisiones individuales de los votantes, sino también de cómo cada candidato y partido articule su mensaje y construya su narrativa en torno a estos complejos desafíos y oportunidades. La capacidad de cada uno de ellos para atraer a ese electorado indeciso será lo que realmente decida el destino de estas elecciones.